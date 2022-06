पाकिस्तान के महान क्रिकेटर जहीर अब्बास (Zaheer Abbas) की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें लंदन के एक अस्पताल में गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती कराना पड़ा है. क्रिकेट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट में इस बारे में जानकारी दी गई. 74 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर को गंभीर स्थिति में सेंट मैरी अस्पताल के आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया.Also Read - सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में था पाकिस्तान का भी 'हाथ', जानिए हत्यारों का सीमापार से क्या है कनेक्शन

पूर्व टेस्ट कप्तान को दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेटर लिसा स्टालेकर के साथ 2020 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था.

अब्बास यूएई से लंदन की यात्रा के बाद कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे. उन्हें कुछ दिन पहले किडनी में दर्द के साथ अस्पताल लाया गया था. बाद में पता चला कि पूर्व क्रिकेटर निमोनिया से भी पीड़ित थे.

जहीर अब्बास के प्रथम श्रेणी बल्लेबाजी के आंकड़े आश्चर्यजनक हैं, दिग्गज खिलाड़ी ने 459 मैचों में 34,843 रन बनाए हैं, जिसमें 108 शतक और 158 अर्धशतक शामिल हैं. सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने एक टेस्ट और तीन एकदिवसीय मैचों में आईसीसी मैच रेफरी के रूप में भी काम किया.

Wishing speedy recovery & complete health to Zaheer Abbas sb. Get well soon. Aameen 🤲🏼 https://t.co/ld5VH2nj7f

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) June 21, 2022