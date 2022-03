पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार युनिस (Waqar Younis) को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया. यूनिस को लाहौर में खेले जा रहे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया (PAK vs AUS Test) टेस्ट के दूसरे दिन इस सम्मान से नवाजा गया. उनके पूर्व बॉलिंग जोड़ीदार वसीम अकरम (Wasim Akram) पहले से ही इस क्लब में शामिल थे. इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद यूनिस ने कहा कि वह गर्व महसूस कर रहे हैं.Also Read - अफरीदी-वॉर्नर के बीच तीखी तकरार! आंखों में आंखे डालकर भिड़े दोनों खिलाड़ी, जानें मामला

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में यूनिस को उनकी मां ने सुंदर पट्टिका दी. इस मौके पर उनकी पत्नी भी साथ थीं. यूनिस ने एक बयान में कहा, ‘मैं अपनी मां और पत्नी के साथ पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं. वास्तव में, मेरी मां से सुंदर पट्टिका प्राप्त करना एक सम्मान की बात थी, जो संतोषजनक क्रिकेट यात्रा में मेरी प्रेरणा रही हैं. उनके आशीर्वाद के बिना, मैं एक पेशेवर खिलाड़ी के रूप में इतना हासिल नहीं कर पाता.’ Also Read - PAK vs AUS- Pat Cummins के पंजे में फंसकर पाकिस्तान 268 पर ढेर, 134 रन आगे निकला ऑस्ट्रेलिया

Waqar Younis, accompanied by his family, receives a plaque and a cap as he gets inducted into the PCB Hall of Fame 🌟 pic.twitter.com/85YGrpW3Fo

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) March 23, 2022