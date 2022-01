साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज गंवाने के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने अचानक कप्तानी छोड़ने का फैसला कर सभी को हैरान कर दिया. क्रिकेट पंडित और पूर्व क्रिकेटर उनके इस फैसले के पीछे वनडे टीम की कप्तानी छीने जाने को वजह मानने लगे. लेकिन भारत के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) की राय इससे जुदा है. उन्होंने कहा कि विराट की कप्तानी छोड़ने के पीछे वनडे टीम की कमान हाथ से निकलना नहीं हो सकती.Also Read - IND vs SA, 1st ODI: बतौर अंपायर Marais Erasmus जड़ेंगे 'अनूठा शतक', इस मामले में बनेंगे नंबर-3

भारतीय टीम आज साउथ अफ्रीका के खिलाफ पार्ल में तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज कर रही है. इस दौरान गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और पूर्व साथी खिलाड़ी आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) के साथ आज खेले जाने वाले मैच की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान एक बार फिर विराट की टेस्ट कप्तानी छोड़ने का जिक्र छिड़ा तो गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने इस पर अपनी राय रखी. गंभीर ने कहा कि कप्तानी छोड़ने की वजह वनडे की कमान हाथ से निकलना नहीं हो सकती.

40 वर्षीय गंभीर ने कहा, 'इस बात में कोई दोराय नहीं है कि विराट कोहली टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक हैं और वह देश के सबसे सफल कप्तान हैं. ऐसे में उनसे टेस्ट टीम की कप्तानी लेने के बारे में अभी कोई सोच नहीं सकता. लेकिन रिटायरमेंट और कप्तानी छोड़ना दो ऐसी चीजें हैं, जो बहुत निजी होती हैं. इसकी सही वजह विराट ही जानते हैं और वे ही इस पर सही जवाब दे सकते हैं. इसके अलावा कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट कोई राय नहीं रख सकता.'

भारत के लिए 58 टेस्ट, 147 वनडे और 37 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले इस पूर्व खिलाड़ी ने कहा, ‘संभव है कि विराट कोहली कप्तानी छोड़कर बल्लेबाजी में खुद को दबावमुक्त महसूस करना चाह रहे हों. वह बतौर बल्लेबाज अधिक स्वतंत्र होकर खेलना चाह रहे हों तो ऐसे में उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया हो. यह बहुत ही निजी फैसला है इसलिए हम सभी को उनके इस फैसले का सम्मान करना चाहिए.’