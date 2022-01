Gautam Gambhir Tests Covid 19 Positive: भारतीय टीम के पूर्व ओपनिंग बल्लेबाज और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) कोरोना वायरस के हल्के लक्षणों के बाद कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं. गंभीर ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है और अपने संपर्क में आए लोगों से भी अपना टेस्ट करवाने की अपील की है. गंभीर ने अपने टि्वटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.Also Read - IPL New Team Lucknow Super Giants: केएल राहुल की टीम का नाम होगा लखनऊ सुपर जायंट्स, हुआ औपचारिक ऐलान

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हल्के लक्षणों का अनुभव करने के बाद, आज मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है. जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, सभी से निवेदन करता हूं कि वे भी अपना टेस्ट करवा लें.’ सुरक्षित रहें. Also Read - IPL 2022 में खेलना चाहते हैं S Sreesanth, नीलामी के लिए नाम कराया दर्ज

बता दें 40 वर्षीय गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) हाल ही में भारत के साउथ अफ्रीका दौरे के दौरान स्टार स्पोर्ट्स पर वर्चुअल माध्यम से कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा थे. वह इस दौरान मैच से पहले और मैच के बाद इस क्रिकेट प्रसारक चैनल पर एक्सपर्ट के तौर पर भारतीय टीम के खेल की समीक्षा भी कर रहे थे और भारतीय टीम के हर बड़े घटनाक्रम पर अपनी बेबाक राय रख रहे थे. Also Read - IPL Auction 2022: फैंस को झटका, चोटिल हुआ ये खिलाड़ी, नीलामी में नहीं होगा शामिल

After experiencing mild symptoms, I tested positive for COVID today. Requesting everyone who came into my contact to get themselves tested. #StaySafe

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 25, 2022