LIVE Indian Premier League 2022, GT vs CSK Live Score Updates : गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स (Gujarat Titans vs Chennai Super Kings) के बीच सीजन का 29वां मैच 17 अप्रैल को खेला जाना है. चेन्नई ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें टीम को सिर्फ एक ही जीत हासिल हुई है. वहीं गुजरात 5 में से 4 मुकाबले अपने नाम कर अंकतालिका में मजबूत स्थित के साथ मौजूद है.Also Read - LIVE Score PBKS vs SRH, IPL 2022 : उमरान मलिक के चार विकेट हॉल से सिमटा पंजाब, 151 पर हुआ ऑलआउट

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings Full Squads

Chennai Super Kings Full Squad for IPL 2022: रुतुराज गायकवाड़, डेवोन कॉनवे, रॉबिन उथप्पा, अंबाती रायुडू, रवींद्र जडेजा (कप्तान), शिवम दुबे, एमएस धोनी (विकेटकीपर), ड्वेन ब्रावो, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, तुषार देशपांडे, क्रिस जॉर्डन, राजवर्धन हैंगरगेकर, महेश थीक्षाना, हरि निशांत, एन जगदीसन, सुभ्रांशु सेनापति, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी, केएम आसिफ, सिमरजीत सिंह, भगत वर्मा, मोईन अली, ड्वेन प्रिटोरियस. Also Read - विलियमसन के लेट DRS पर हुआ विवाद, बेयरस्‍टो ने किया विरोध, LBW कॉल पर मिला कैच आउट

Gujarat Titans Full Squad for IPL 2022: मैथ्यू वेड (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (कप्तान), शुभमन गिल, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, राशिद खान, लॉकी फर्ग्यूसन, वरुण आरोन, मोहम्मद शमी, रिद्धिमान साहा, प्रदीप सांगवान, जयंत यादव, गुरकीरत सिंह मान, अल्जारी जोसेफ, रविश्रीनिवासन साई किशोर, दर्शन नलकांडे, रहमानुल्ला गुरबाज, डोमिनिक ड्रेक, साई सुदर्शन, यश दयाल, नूर अहमद. Also Read - सुरेश रैना नहीं, पूर्व क्रिकेटर ग्रीम स्वान ने इस भारतीय खिलाड़ी को कहा Mr IPL