Indian Premier League 2022, GT vs DC 2022 Dream11 Prediction: आईपीएल में आज सुपर शनिवार का दिन है, जिसमें दो मैच खेले जाने हैं. दिन के दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटन्स (GT) की टीम दिल्ली कैपिटल्स (DC) से भिड़ेगी. दोनों टीमें अपना-अपना पहला मुकाबला जीतकर यहां पहुंच रही हैं. रिषभ पंत (Rishabh Pant) की कप्तानी वाली दिल्ली ने मुंबई को हराया था, जबकि गुजरात ने लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी थी. दूसरे मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ी एक बार फिर अपनी टीम को जीत दिलाना चाहेंगे. ऐसे में इस मैच के लिए आप ड्रीम11 फैंटेसी टीम का सही कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं तो हमारी इस टीम से मदद ले सकते हैं.

GT vs DC IPL 2022 Match 10 Probable Playing XIs:

Gujarat Titans Probable Playing XIs: शुभमन गिल, मैथ्यू वेड (WK), डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या (C), राहुल तेवतिया, अभिनव मनोहर, विजय शंकर, राशिद खान, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी, वरुण आरोन.

Delhi Capitals Probable Playing XIs: पृथ्वी शॉ, टिम सीफर्ट, मंदीप सिंह, रिषभ पंत (C&WK), रोवमैन पॉवेल, ललित यादव, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान, कुलदीप यादव, खलील अहमद.

Suggested Playing XI No.1 for GT vs DC Dream11 Team:

विकेटकीपर- ऋषभ पंत, मैथ्यू वेड

बल्लेबाज- पृथ्वी शॉ (कप्तान), डेविड मिलर, शुभमन गिल

ऑलराउंडर- अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), राहुल तेवतिया

गेंदबाज- मोहम्मद शमी, खलील अहमद, शार्दुल ठाकुर

Gujarat Titans vs Delhi Capitals, Full Squads

Gujarat Titans Full Squad for IPL 2022: हार्दिक पांड्या, राशिद खान, शुबमन गिल, मोहम्मद शमी, जेसन रॉय, लॉकी फर्ग्यूसन, अभिनव सदरंगानी, राहुल तेवतिया, नूर अहमद, साई किशोर, विजय शंकर, जयंत यादव, डोमिनिक ड्रेक, दर्शन नालकांडे, यश दयाल, अल्जारी जोसेफ, प्रदीप सांगवान डेविड मिलर, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेड, वरुण आरोन, बी साई सुदर्शन.

Delhi Capitals Full Squad for IPL 2022: ऋषभ पंत (कप्तान), अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ, एनरिक नॉर्त्जे, डेविड वॉर्नर, अश्विन हेब्बर, सरफराज खान, केएस भरत, मनदीप सिंह, रोवमेन पॉवेल, मुस्तफिजुर रहमान, कुलदीप यादव, खलील अहमद, चेतन सकारिया, मिशेल मार्श, शार्दुल ठाकुर, कमलेश नागरकोटी, ललित यादव, रिपल पटेल, यश धुल, प्रवीण दुबे, टिम सीफर्ट, लुंगी एनगिडी, विकी ओस्तवाल.