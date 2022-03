Who is Ayush Badoni: गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबले के दौरान हमने मैदान पर एक ऐसे लड़के को बड़े-बड़े शॉट लगाते हुए देखा जिसका शायद ही पहले किसी ने नाम सुना होगा. बदोनी मुश्किल में फंसी लखनऊ की टीम के लिए संकट मोचक बने. उन्‍होंने अपने डेब्‍यू आईपीएल मैच में ही 41 गेंदों पर 55 रन ठोककर अपने इरादे साफ कर दिए. बदोनी ने दीपक हुड्डा 55(41) के साथ मिलकर 87 रन की अहम साझेदारी बनाई. जिस समय आयुष बल्‍लेबाजी के लिए आए लखनऊ का स्‍कोर 27/4 था. यहां से उन्‍होंने रन बनाने की जिम्‍मेदारी उठाई. ऐसे में फैन्‍स के मन में सवाल उठा रहा होगा कि आखिरी यह आयुष बदोनी कौन हैं. उन्‍हें लखनऊ की टीम ने मौका क्‍यों दिया है. आइये हम आपको उनके बारे में बताते हैं.Also Read - PAK vs WI ODI Series Schedule: पाकिस्‍तान-विंडीज सीरीज का नया शेड्यूल जारी, कोरोना के चलते हुई थी स्‍थगित

गौतम गंभीर की खोज हैं आयुष बदोनी

लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर गौतम गंभीर ने दिल्‍ली के इस 22 साल के युवा बल्‍लेबाज आयुष बदोनी को खोज है. आयुष अंडर-19 एशिया कप 2018-19 के स्‍टार हैं. वो एक ऑलराउंडर हैं. निचले मध्‍यक्रम में दाएं हाथ से बल्‍लेबाजी करने के अलावा वो ऑफ स्पिन भी अच्‍छी करा लेते हैं. बीते साल सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी 2021 के दौरान आयुष ने दिल्‍ली की तरफ से डेब्‍यू किया था. हालांकि ये सीजन उनके लिए खास अच्‍छा नहीं रहा. उन्‍होंने इस दौरन पांच में से एक ही मुकाबले में बल्‍लेबाजी का मौका मिला और वो उसमें आठ रन ही बना पाए. बदोनी से गेंदबाजी नहीं कराई गई थी.

आयुष बदोनी U-19 एशिया कप के है चैंपियन

अब सवाल ये उठता है कि जब आयुष बदोनी साल 2021 के सैय्यद मुश्‍ताक अली ट्रॉफी में इतना खराब थे कि उन्‍हें इस साल टूर्नामेंट में मौका भी नहीं दिया गया. फिर भी वो आईपीएल में डेब्‍यू क्‍यों कर रहे हैं. इसकी वजह है उनका अंडर-19 एशिया कप 2018-19 का प्रदर्शन. दरअसल, उक्‍त सीजन में आयुष ने तीन मैचों में 145 रन ठोक दिए थे. इस दौरान उन्‍होंने 109 की स्‍ट्राइकरेट और 72 की औसत से दो अर्धशतक भी जड़े थे. वो सर्वाधिक रन बनाने के मामले में तीसरे स्‍थान पर थे. यही वजह है कि गौतम गंभीर ने इस 22 साल के युवा पर भरोसा जताते हुए लखनऊ की टीम से जोड़ा.