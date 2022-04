GT vs RCB Live: भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli Fifty) ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ (GT vs RCB) मैच के दौरान शानदार बल्‍लेबाजी की. विराट अर्धशतक लगाने में सफल रहे. कोहली का यह अर्धशतक 14 पारियों के बाद आया. ऐसे में उन्‍होंने अपने आलोचकों को इस पारी के माध्‍यम से करारा जवाब दिया. मैच के दौरान विराट का छक्‍का काफी चर्चा में रहा. वे बाउंड्री पर कैच आउट होने से बाल-बाल बच गए.Also Read - SRH vs CSK Live Streaming; हैदराबाद-चेन्‍नई के बीच होगी कांटे की टक्‍कर, जानें कितने बजे शुरू होगा मैच?

विराट कोहली आज 53 गेंदों पर 58 रन बनाकर आउट हुए. पारी में उनके बल्‍ले से छह चौके और एक छक्‍का आया. विराट की पारी कुछ धीमी जरूर थी लेकिन इसके बावजूद वो टीम के लिए अहम योगदान देने में सफल रहे. लॉकी फर्ग्‍यूसन की गेंद पर आरसीबी के पूर्व कप्‍तान ने सामने छक्‍के के लिए हवाई शॉट मारा. लॉंगऑन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद था. ऐसे में ऐसा लग रहा था कि ये कैच पकड़ा जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

खिलाड़ी ने हवाई छलांग लगाकर कैच पकड़ने का प्रयास किया लेकिन गेंद हाथ को छूने के बाद छक्‍के के लिए चली गई. गेंद छक्‍के के लिए जाने के बाद विराट की जान में जान आई. अगली ही गेंद पर उन्‍होंने चौका जड़कर गेंदबाज के हौंसले पस्‍त कर दिए.

टूर्नामेंट में बैंगलोर की टीम ने विराट के शानदार प्रदर्शन के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में 170/6 रन बनाए. विराट के अलावा रजत पाटीदार ने भी 32 गेंदों पर 52 रनों का अहम योगदान दिया. विराट को अपने अर्धशतक के लिए 14 पारियों को इंतजार करना पड़ा है.

