GT vs RCB Live: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच के दौरान शुबमन गिल (Shubman Gill) का विकेट गिरने के दौरान मैच के दौरान नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला. ऑन फील्‍ड अंपायर ने गिल को आउट करार दिया. तीसरे अंपायर की मदद ली गई तो पता चला कि ये तो नोबॉल है. लिहाजा इसे फ्री हिट करार दिया गया. विराट कोहली (Virat Kohli) तीसरे अंपायर के इस निर्णय से नाराज दिखाई दिए और वो फील्‍ड अंपायर से इसे लेकर सवाल-जवाब करते हुए नजर आए.

यह घटनाक्रम नौवें ओवर में सामने आया. शाहबाज अहमद गेंदबाजी पर थे. उनके सामने शुबमन गिल महज पांच रन बनाकर खेल रहे थे. इसी बीच बल्‍ले का भारी किनारा लेते हुए गेंद विकेट के बीच कीपर के दस्‍तानों में गई. अंपयार ने इसे आउट करार दिया तो गिल ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी.

विराट कोहली और शाहबाज अहमद इस बात को लेकर आश्‍वस्‍त थे कि शुबमन गिल आउट हैं लेकिन तीसरे अंपायर ने पाया कि जिस समय विकेटकीपर ने कैच लपका उनका हाथ विकेट से थोड़ा आगे था. लिहाजा गिल को ना सिर्फ नॉटआउट करार दिया गया बल्कि नियम के मुताबिक इस गेंद को फ्री हिट करार दिया गया. गिल ने इस फ्री हिट पर मिड विकेट के उपर से शानदार छक्‍का जड़ा. हालांकि इसी ओवर में वो एलबीडब्‍ल्‍यू आउट भी हो गए.