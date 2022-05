गुजरात टाइटंस के कप्‍तान आशीष नेहरा (Ashish Nehra) आईपीएल के 15 साल के इतिहास में ट्रॉफी उठाने वाले पहले भारतीय कोच बन गए हैं. इससे पहले जिस भी फ्रेंचाइजी ने आईपीएल (IPL 2022) खिताब जीता उसके पीछे किसी विदेशी कोच का हाथ रहा. राजस्‍थान रॉयल्‍स पर 7 विकेट से (GT vs RR Final) मिली जीत के बाद कप्‍तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने नेहरा जी के साथ टीम की मेहनत और तैयारियों को लेकर खुलकर बात की.Also Read - वसीम जाफर ने चुनी IPL 2022 की Best XI, हार्दिक पंड्या को चुना कप्तान

आईपीएल की वेबसाइट पर शेयर किए गए वीडियो में हार्दिक और नेहरा की बातचीत के अंश शेयर किए गए हैं. जिसमें पहले नेहरा जी ने कहा, “कैसी है फीलिंग मिस्‍टर पांड्या.” हार्दिक बोले- बहुत अच्‍छी है. पहले ही साल में छक्‍का मार दिया. लोगों ने कहा था थोड़ा बैटिंग कम है. थोड़ा बॉलिंग कर है.. अब ट्रॉफी हाथ में है तो सब चलता है. Also Read - IPL 2022- अश्विन को कुमार संगाकारा की नसीहत- ज्यादा प्रयोग न कर ऑफ स्पिन पर करें फोकस

