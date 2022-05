Gujarat Titans Road Show आईपीएल खिताब जीतने के बाद गुजरात टाइटंस फ्रेंचाइजी का रोड शो सोमवार को अहमदाबाद की सड़कों पर निकला. हाथ में ट्रॉफी लिए गुजरात के कप्‍तान हार्दिक पांड्या फैन्‍स के बीच खुले वाहन में पूरी टीम के साथ निकले. वो जहां भी पहुंचे फैन्‍स का हुजूम लग गया. गुजरात के मुख्‍यंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इस बड़ी जीत के लिए हार्दिक की टीम को सम्‍मानित किया. पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार शाम पांच बजे गुजरात की टीम फैन्‍स के बीच पहुंची.Also Read - आईपीएल सट्टेबाजी पर दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश, 3500 से ज्यादा लोग गिरफ्तार

गुजरात आईपीएल 2022 की शुरुआत के साथ ही टेबल टॉपर के रूप में उभरी थी. सबसे पहले प्‍लेऑफ में जगह बनाने के बाद हार्दिक की टीम फाइनल में पहुंचने वाली भी पहली ही टीम बनी. खिताबी मैच में राजस्‍थान रॉयल्‍स को 7 विकेट से हराकर गुजरात ने अपने डेब्‍यू सीजन में ही आईपीएल की ट्रॉफी उठा ली. Also Read - गुजरात टाइटंंस के मैथ्‍यू वेड बनें IPL खिताब जीतने वाले 16वें ऑस्‍ट्रेलियाई खिलाड़ी, यहां देखें पूरी लिस्‍ट

Hardik Pandya is the hero of Gujarat, the roadshow of the IPL champions 2022. pic.twitter.com/OSVETe4CTy

— Johns. (@CricCrazyJohns) May 30, 2022