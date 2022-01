Happy Birthday Cheteshwar Pujara: टेस्ट क्रिकेट में भारत की नई दीवार माने जाने वाले चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) आज अपना 34वां जन्मदिन (Happy Birthday Cheteshwar Pujara) मना रहे हैं. पिछले कुछ समय से पुजारा लंबी पारियां खेलने से चूक रहे हैं, जिससे भारतीय टीम पर संकट बढ़ा है. ऐसे में उनकी टीम में जगह भी अब मुश्किल दिख रही है. पुजारा को अब अपने बर्थडे पर उम्मीद होगी कि वह एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट में वैसा ही दमखम दिखाएं, जिससे विरोधी टीमों के पसीने छूटते थे. बीता साल इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए काफी फीका रहा और वह एक साल में 14 टेस्ट खेलकर सिर्फ 702 रन ही बना पाए. इस दौरान उनके नाम सिर्फ 6 हाफ सेंचुरी ही रहीं, जिसमें 91 रन उनका सर्वाधिक स्कोर था.Also Read - T20 के युग में Virat Kohli ने टेस्ट क्रिकेट में जो जोर लगाया, उसके लिए उन्हें सलाम: Shane Warne

भारत के इस भरोसेमंद बल्लेबाज से फैन्स को लंबे समय से अब शतक का इंतजार है. अब तक कुल 18 शतक जड़ चुके पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने बीते 3 साल से शतक नहीं बनाया है. आखिरी बार उन्होंने साल 2019 में सिडनी टेस्ट में शतक जमाया था. तब यहां वह 193 रन पर आउट होकर अपने दोहरे शतक से चूक गए थे. लेकिन इस बेमिसाल पारी के बाद से वह तीन अंकों के स्कोर पर एक बार भी नहीं पहुंच पाए हैं. Also Read - Shaheen Afridi के लिए T20 WC में भारत के खिलाफ प्रदर्शन है सबसे यादगार, रोहित का विकेट सबसे अहम

