JP Duminy Who Took Hat Trick in World Cup 2015: साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी जेपी ड्यूमनी (Jean-Paul Duminy) का आज 38वां जन्मदिन है. लोअर मिडल ऑर्डर में खेलने वाले इस बल्लेबाज ने अपने देश की ओर से 46 टेस्ट, 199 वनडे और 81 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. टेस्ट में उनके नाम 2103 रन और 42 विकेट, वनडे में 5117 रन और 69 विकेट, जबकि टी20i में 1934 रन और 21 विकेट दर्ज हैं.Also Read - टेस्ट क्रिकेट में यह साल भारतीय क्रिकेट का, उन्होंने विदेशों में हासिल किए कई मुकाम: JP Duminy

ड्यूमनी (JP Duminy) ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच मार्च 2019 में खेला था. लेकिन वह आज भी अपने देश की ओर से सर्वाधिक टी20I रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. लेकिन उनके जन्मदिन पर हम उनके करियर की इकलौती हैट्रिक पर बात कर रहे हैं. Also Read - जेपी ड्यूमिनी की ऑल टाइम IPL इलेवन में MS धोनी को जगह नहीं, सिर्फ ये दो भारतीय शामिल

साल 2015 में वनडे वर्ल्ड का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था. यहां इस बार साउथ अफ्रीकी टीम इस खिताब के बड़े दावेदारों के रूप में उतरी थी और उसने अपना अभियान क्वॉर्टर फाइनल तक आसानी से पार कर लिया. क्वॉर्टर फाइनल में उसका सामना श्रीलंका से था, यहां ड्यूमनी ने हैट्रिक लेकर कमाल कर दिया. Also Read - दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी ने की संन्यास की घोषणा, वर्ल्ड कप 2019 में आखिरी मैच

श्रीलंका की टीम इस मैच में पहले बैटिंग करने उतरी थी. लंकाई टीम यहां पहले ही मुश्किल में फंसी थी. लंका की ओपनिंग जोड़ी सिर्फ 4 रन पर ही पवेलियन में थी और इससे पहले लाहिरु थिरिमाने और महेला जयवर्धने अपनी टीम को संभाल पाते कि उन्हें इमरान ताहिर ने अपना शिकार बना लिया.

अब कुमार संगकारा के साथ एंजेलो मैथ्यूज टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे कि जेपी ड्यूमनी ने पारी के 33वें ओ:वर की अंतिम गेंद पर मैथ्यूज को डुप्लेसी के हाथों कैच करा दिया. इसके अगले ओवर में ताहिर ने थिसारा परेरा को अपना शिकार बना लिया. अब ड्यूमनी एक बार फिर 35ओवर लेकर हाजिर थे. यहां ओवर की पहली गेंद पर नुवान कुलासेकरा और फिर अगली गेंद पर थारींदु कौशल भी इस गेंदबाज की ऑफ स्पिन में फंसकर आउट हो गए.

इस तरह ड्यूमनी ने अपने करियर की इकलौती हैट्रिक अपने नाम कर ली. श्रीलंका की टीम यहां सिर्फ 133 रन बनाकर ऑलआउट हो गई और साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से यह मैच अपने नाम कर सेमीफाइनल में जगह बना ली. हालांकि उसका वर्ल्ड कप सफर सेमीफाइनल में ही समाप्त हो गया क्योंकि यहां उसे न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा.