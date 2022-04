मौजूदा दौर में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) आज अपना 30वां जन्मदिन (Happy Birthday KL Rahul) मना रहे हैं. राहुल ने 8 साल पहले मेलबर्न टेस्ट से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह शुरुआत में कई बार टीम से अंदर-बाहर भी हुए लेकिन अब वह भारतीय टीम के अहम सदस्य हैं, जिन्हें तीनों फॉर्मेट में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ उपकप्तान भी बनाया गया है.Also Read - IPL Points Table 2022, Purple Cap and Orange Cap Holder List: सीएसके को हराकर 10 प्वॉइंट्स कमाने वाली पहली टीम बनी गुजरात, हैदराबाद भी टॉप 4 में शामिल

केएल राहुल क्रिकेट के जानकारों की नजर साल 2010-11 से अपनी जगह बना चुके थे, जब उन्होंने अंडर-19 टीम में खेलना शुरू किया था. इसी साल उन्हें अपने राज्य कर्नाटक के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेलने का मौका मिल गया और उनका डेब्यू सीजन भी शानदार रहा. इसके बाद उन्हें साल 2010 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली, जहां उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 143 रन अपने नाम किए. Also Read - मैच विनिंग पारी खेलकर डेविड मिलर ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, चेन्‍नई के जबड़े से छीनी जीत

उनकी प्रतिभा देखकर साल 2013 में उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिला और इस आकर्षक बल्लेबाज को पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने चुना. इसके बाद वह लंबे अर्से तक पंजाब की टीम का हिस्सा रहे और उन्होंने इस टीम की कप्तानी भी की. इस साल की शुरुआत से पहले उन्होंने को खुद को पंजाब किंग्स (PBKS) से अलग कर लिया और पहली बार आईपीएल में आई नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के खेमे में आ गए. राहुल को लखनऊ ने भी अपना कप्तान बनाया है. Also Read - जमकर पिटे Lockie Ferguson, आईपीएल इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा

हाल ही में उन्होंने इस लीग में अपना 100वां आईपीएल मैच खेला और अपने 100वें मैच में उन्होंने शतक जड़कर भी कमाल कर दिया. इस लीग में अपने 100वें मैच में शतक ठोकेजदीूेने वाले वह इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. वह आईपीएल में अब तक खेली 91 पारियों में 3508 रन बना चुके हैं, जिसमें 3 शतक और 28 हाफ सेंचुरी शामिल हैं. इस लीग में उनका औसत 47.40 है, जो आईपीएल के टॉप 15 में शामिल किसी भी बल्लेबाज का नहीं है.

भारत अमेरिका में पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहा था. यहां उसका मुकाबला वेस्टइंडीज से था और विंडीज की टीम ने भारत के सामने 246 रन की चुनौती रखी थी. केएल राहुल को यहां नंबर 4 पर बैटिंग का मौका मिला और वह पारी के 5वें ओवर में ही क्रीज पर थे. उन्होंने ताबड़तोतड़ अंदाज में बैटिंग शुरू की और सिर्फ 51 बॉल में 110 रन ठोक दिए. इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 12 चौके जमाए. लाउडरहिल में खेले गए इस मैच में हालांकि राहुल की शानदार पारी के बावजूद भारत को 1 रन से हारकर संतोष करना पड़ा.

On his birthday, relive KL Rahul's 18-ball fifty against Scotland, which was the joint-fastest half-century at the ICC Men’s @T20WorldCup 2021 📺

