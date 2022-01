Live Score and Updates AUS vs ENG 4th Test Day-5 The Ashes: एशेज सीरीज के चौथे मुकाबले को इंग्‍लैंड की टीम जैसे तैसे ड्रॉ कराने में सफल रही। कुछ साथ बारिश के चलते भाग्‍य का मिला और कुछ गेंदबाजों की जुझारू बल्‍लेबाजी से जो रूट की टीम महज एक विकेट से हार से बच गई। आखिरी 10 ओवरों में इंग्‍लैंड के पास मैच ड्रॉ करने के लिए तीन विकेट बचे थे। मैच जैसे-जैसे आगे बढ़ा। इनमें से दो और विकेट गिर गई। आखिरी तीन ओवर में जेम्‍स एंडरसन और स्‍टुअर्ट ब्रॉड बचे थे। मैच बच पाने की उम्‍मीद बेहद कम थी लेकिन एंडरसन ने अंतिम ओवर में डटकर बल्‍लेबाजी की और इंग्‍लैंड मैच ड्रॉ कराने में सफल रहा।Also Read - AUS vs IND, 4th Test: रोमांचक मुकाबला ड्रॉ! जीत से महरूम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ने बचाई लाज

Previous Update: मैच में इंग्‍लैंड को अभी भी 10 ओवर बल्‍लेबाजी करनी होगी। तभी वो इस मुकाबले को ड्रॉ करा पाएंगे। ऑस्‍ट्रेलिया को जीत के लिए दो विकेट की दरकार है। जोनी बेयरस्‍टो अभी-अभी 46 रन बनाकर आउट हुए हैं। इंग्‍लैंड को जीत के लिए 151 रन चाहिए जो अब संभव नहीं है Previous Update: बेन स्‍टोक्‍स आखिरी सेशन के दौरान 60 रन बनाकर आउट हो गए हैं। नाथन लियोन की गेंद पर स्‍टीव स्मिथ ने उनका कौच पकड़ा। इस विकेट के गिरने के साथ इंग्‍लैंड की मुसीबत बढ़ गई है। अभी भी काफी खेल बचा है। ऑस्‍ट्रेलिया ने नई गेंद ले ली है. Previous Update: ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है। दूसरे छोर पर जोनी बेयरस्‍टो 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। आखिरी सेशन की अभी शुरुआत हुई है। दोनों को जिम्‍मेदारी से खेलना होगा। तभी इंग्‍लैंड की टीम हार टाल सकती है। Previous Update:चायकाल तक इंग्‍लैंड के चार विकेट के नुकसान पर 174 रन बना लिए हैं. मेहमान टीम को मैच बचाने के लिए आखिरी सेशन मैदान पर खड़े रहना होगा. उनके हाथ में अभी भी छह विकेट हैं. बारिश के चलते आज मैच देरी से शुरू हुआ. मैदान पर इस वक्‍त बेन स्‍टोक्‍स 97 गेंदों का सामना करने के बाद 46 रन बनाकर खेल रहे हैं. वहीं, दूसरे छोर पर 34 गेंद खेलकर 10 रन बनाकर डटे हुए हैं. दोनों ही इंग्‍लैंड के सीनियर बल्‍लेबाज हैं. ऐसे में दोनो से टीम की नैया को पार लगाने की उम्‍मीद है. इससे पहले ऑस्‍ट्रेलिया की टीम ने मेजाबनों को जीत के लिए 388 रनों का विशाल लक्ष्‍य दिया था। दो साल बाद ऑस्‍ट्रेलिया की टीम में मौका पाने वाले ख्‍वाजा ने दोनों पारियों में शतक जड़े।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 416/8 के स्कोर पर घोषित की. उस्मान ख्वाजा (137) के अलावा स्टीव स्मिथ ने 67 रन की पारी खेली. इंग्लैंड की तरफ से स्टुअर्ट ब्रॉड ने 5 शिकार किए. इसके जवाब में मेहमान टीम 294 रन पर सिमट गई. जॉनी बेयरस्टो ने इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक 113 रन बनाए, जबकि बेन स्टोक्स ने टीम के खाते में 66 रन का योगदान दिया. मेहमान टीम की तरफ से स्कॉट बोलैंड ने 4 शिकार किए, जबकि पैट कमिंस और नाथन लियोन को 2-2 विकेट हाथ लगे.