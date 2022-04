IPL 2022 RR vs LSG Live Cricket Score: राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ मैच में लखनऊ के ऑलराउंडर मार्कस स्‍टोइनिस मैच को अंतिम ओवर तक ले जाने में तो कामयाब रहे लेकिन वो अपनी टीम को जीत की दहलीज तक लेकर नहीं पहुंच पाए। आखिरी ओवर में टीम को जीत के लिए 15 रन की दरकार थी लेकिन लखनऊ 11 रन ही बना पाया। राजस्‍थान की टीम को मैच में तीन रन से करीबी जीत मिली। मार्कस स्‍टोइनिस ने 17 गेंदों पर 38 रन बनाए। राजस्‍थान के युवजवेंद्र चहल ने मैच में चार विकेट हॉल अपने नाम किया। Also Read - IPL 2022- RR vs LSG: Shimron Hetmyer की साहसिक फिफ्टी के बाद बेहतरीन बॉलिंग के दम पर जीता राजस्थान

166 रन के लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी लखनऊ की टीम ने पहले ही ओवर में कप्‍तान केएल राहुल और कृष्‍णप्‍पा गौतम का विकेट गंवा दिया। ट्रेंट बोल्‍ट ने राजस्‍थान को शानदार शुरुआत दिलाई। जेसन होल्‍डर और आयुष बदोनी भी टीम के लिए खास कमाल नहीं दिखा पाए। दीपक हुड्डा 25 रन बनाकर आउट हुए. क्विंटन डी कॉक ने 39 रनों का अहम योगदान दिया लेकिन रनों और गेंद के बीच बढ़ते अंत को देखते हुए वो हवाई बड़ा शॉट लगाने के चक्‍कर में आउट हो गए।

इससे पहले राजस्‍थान की टीम मैच ने धीमी बल्‍लेबाजी के दौरान अंतिम पांच ओवरों के दौरान 73 रन ठोक दिए। शिमरोन हैटमायर ने छह छक्‍के और एक चौके की मदद से 36 गेदों पर 59 रन ठोक दिए। पहले 14 ओवरोंं के बाद राजस्‍थान का स्‍कोर चार विकेट के नुकसान पर 92 रन था। संजू सैमसन 13 रन बनाकर आउट हुए। रासी वान डेर डुसेन चार रन का योगदान ही दे पाए. राजस्‍थान ने पहले पांच ओवरों में देवदत्‍त पडिक्‍कल और जोस बटलर की सधी हुई बल्‍लेबाजी के दम पर 42 रन बनाए। हालांकि पावरप्‍ले से पहली आखिरी ओवर की पहली गेंद पर आवेश खान ने 13 रन बनाकर खेल रहे जोस बटलर को चलता किया.

राजस्‍थान की टीम में दो बदलाव हैं। यशस्‍वी जायसवाल के स्‍थान पर रासी वान डेर डुसेन को मौका दिया गया है. इसके अलावा नवदीप सैनी के स्‍थान पर युवा कुलदीप सेन को मौका मिला है. लखनऊ की टीम में इविन लुईस और दुष्मंथा चमीरा को मौका दिया गया है.

राजस्थान रॉयल्स का स्‍क्‍वाड का प्‍लेइंग इलेवन(Rajasthan Royals Squad)

जोस बटलर, रस्सी वैन डेर डूसन, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन (कप्‍तान/विकेटकीपर ), शिमरोन हेटमायर, रियान पराग, कुलदीप सेन, रविचंद्रन अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल

लखनऊ सुपर जायंट्स का प्लेइंग इलेवन (Lucknow Super Giants Playing-11)

केएल राहुल (कप्‍तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर ), मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुड्डा, आयुष बदोनी, क्रुणाल पांड्या, जेसन होल्डर, कृष्णप्पा गौतम, दुशमंथा चमीरा, रवि बिश्नोई, अवेश खान.