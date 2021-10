आईपीएल (IPL 2021) में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के बाहर होने के प्लेऑफ से बाहर हो जाने के बाद उसके कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने आज एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह कुर्सी पर रस्सी से बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं. आखिर भारतीय टीम के कप्तान को कुर्सी पर बांधने के हिमाकत भला कौन कर सकता है. विराट ने इसका भी जवाब दिया है.Also Read - IPL 2021: David Warner ने CSK की जर्सी में शेयर की तस्वीर, बाद में मांगने लगे माफी

आपको बता दें यह न तो कोई विज्ञापन की शूटिंग है और न ही कोई प्रैंक. इसके अलावा यह उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) या किसी दोस्त द्वारा किया गया कोई हंसी-ठिठोल भी नहीं है. मोटी रस्सी से बंधे हुए विराट कोहली ने अपनी यह तस्वीर अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल पर शेयर की है. Also Read - Muttiah Muralitharan की स्पिनरों को सलाह- T20 क्रिकेट में आपका डिफेंस ही अटैक है

This is what playing in bubbles feels like. pic.twitter.com/e1rEf0pCEh

— Virat Kohli (@imVkohli) October 15, 2021