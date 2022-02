भारत की महान सिंगर लता मंगेशकर (Pakistan Reaction on Lata Mangeshkar Death) आज मंच तत्‍वों में विलीन हो गई. लंबी बीमारी के बाद उन्‍होंने मुंबई के एक अस्‍पताल में दम तोड़ दिया. रविवार सुबह यह जानकारी सामने आने के बाद से ही उन्‍हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है. पड़ोसी देश पाकिस्‍तान में भी लता दीदी को चाहने वालों की कमी नहीं है. प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) से लेकर मौजूदा पाक कप्‍तान बाबर आजम (Babar Azam) और पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड के अध्‍यक्ष रमीज राजा (Ramiz Raja) भी लता मंगेशकर के फैन्‍स रह चुके हैं. यही वजह है कि उन्‍होंने ट्विटर के माध्‍यम से लता जी को श्रद्धांजलि दी.Also Read - Virat Kohli बने घरेलू कंडीशन में दुनिया के सबसे तेज 5000 ODI रन बनाने वाले बल्‍लेबाज, सचिन भी छूटे पीछे

इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा, "लता मंगेशकर की मृत्‍यु के साथ सबकांटिनेंट ने एक सच्‍चे और महान सिंगर को खो दिया है. दुनिया भर में उनके गाने सुनकर सभी को आनंद मिला है."

With the death of Lata Mangeshkar the subcontinent has lost one of the truly great singers the world has known. Listening to her songs has given so much pleasure to so many people all over the world. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 6, 2022

बाबर आजम, “गोल्‍डन एरा का अंत हो गया है. जादूई आवाज और विरासत आगे भी उनके करोड़ों फैन्‍स के बीच जिंदा रहेगी. अल्‍ला उनकी आत्‍मा को शांति दे.”

End of a golden era. Her magical voice and legacy will continue to live in the hearts of millions worldwide. An unparalleled icon! RIP Smt. Lata Mangeshkar Ji. pic.twitter.com/sOmhJtPT1I — Babar Azam (@babarazam258) February 6, 2022

रमीज राजा ने लिखा, “लता मंगेशकर दया, सादगी व मानवता की सर्वश्रेष्‍ठ उदाहरण हैं. वो सभी के लिए एक पाठ की तरह हैं. किशोर कुमार के बाद उनकी मृत्‍यु ने मुझे संगीत के क्षेत्र में तोड़ दिया है.”

Lata Mangeshkar was the epitome of grace, humility and simplicity and therefore greatness.. a lesson for all. Kishore Kumar and now her death has left me music broken! — Ramiz Raja (@iramizraja) February 6, 2022

पाकिस्‍तान की टीम के सीनियर बल्‍लेबाज मोहम्‍मद हफीज ने लता मंगेशकर के आगे “मेरी आवाज ही मेरी पहचान है” ट्विटर पर लिखकर उनकी तस्‍वीर शेयर की और उन्‍हें श्रद्धांजलि दी.”

वकार यूनिस ने लिखा, “मैं लता मंगेशकर की मृत्‍यु से काफी आहत हूं. भविष्‍य में कोई दूसरी लता नहीं होने वाली. श्रद्धांजलि.”