IPL 2022- Faf du Plessis Looks Ordinary Captain to Shoaib Akhtar: पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) जब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव थे, तब वह अपने तीखे बाउंसर्स से खलबली मचाते थे और अब इन दिनों वह अपनी तीखी बयानबाजी से सुर्खियां बटोरते हैं. मॉर्डन डे क्रिकेट और खिलाड़ियों पर अपनी बेबाक राय रखने वाले अख्तर ने ताजा बयान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के नए कप्तान फाफ डुप्लेसी (Faf du Plessis) पर दिया है. अख्तर ने कहा कि उन्हें साउथ अफ्रीका के इस बल्लेबाज की कप्तानी के स्टाइल में कुछ भी खास नहीं लगता.

आईपीएल में मंगलवार को आरसीबी की टीम इस सीजन का अपना तीसरा मैच खेलने उतरेगी. उसे आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरना है. इस मैच से पहले अख्तर के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है. हालांकि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर इस पूर्व दिग्गज ने विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी की जमकर तारीफ की है. हालांकि विराट ने इस सीजन पहले ही कप्तानी छोडने का ऐलान कर दिया था.

इसके बाद रॉयल्स की टीम ने इस साल हुई आईपीएल नीलामी में फाफ डुप्लेसी को 7 करोड़ रुपये की कीमत में खरीदकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया और विराट के कप्तानी छोड़ने के बाद उन्हें कप्तान चुना.

46 वर्षीय अख्तर स्पोर्ट्सकीड़ा से चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा, ‘विराट ने कप्तानी छोड़ी और डुपेल्सी को यह सौंप दी गई. तो वह अपने ढंग से नेतृत्व करेंगे. मैं डुप्लेसी का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं क्योंकि मैं उनकी कप्तानी में कुछ (खास बात) नहीं देखता.’

इस मौके पर रावलपिंडी एक्सप्रेस ने कहा, ‘विराट RCB और टीम इंडिया दोनों के लिए ही एक ‘दुर्भाग्यशाली’ कप्तान हैं. उन्होंने कप्तानी में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की भरपूर कोशिश की लेकिन वह कामयाब नहीं हुए.’

उन्होंने कहा, ‘फाफ को यहां बहुत कुछ साबित करना होगा. अभी वह कप्तानी करते हुए उतने चतुर नहीं दिख रहे हैं. उन्हें आईपीएल की एक बहुत बड़ी फ्रैंचाइजी की कप्तानी सौंपी गई है. तो अब देखते हैं कि क्या वह अपने भाग्य को बदल पाएंगे.’