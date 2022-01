I Had Let Everyone Down By Missing Ashes Series Says Jofra Archer: ऑस्ट्रेलिया में जाकर एशेज सीरीज में 4-0 से पिटी इंग्लैंड का हाल देखकर उसके तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) भी काफी आहत हैं. आर्चर कोहनी की चोट के कारण बीते 10 महीने से खेल से बाहर हैं और अपनी टीम की इस हार के लिए वह खुद को भी दोषी मान रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस सीरीज में न खेलकर मैंने सभी को निराश किया है.Also Read - ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वार्न ने बताया- क्यों अजिंक्य रहाणे नहीं बन सकते भारत के अगले टेस्ट कप्तान

इंग्लैंड ने आखिरी बार साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया को इस प्रतिष्ठित एशेज सीरीज में हराया था. साल 2017-18 में कंगारुओं ने इस पर वापस कब्जा किया और तभी से यह ट्रॉफी उनके पास है. इस बार इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराने का ख्वाब लेकर पहुंची थी लेकिन मेजबान टीम ने 5 टेस्ट की इस सीरीज में उसे 4-0 से धोकर रख दिया.

इस बीच उसे अपने स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की कमी भी खूब खली. आर्चर बीते 10 महीने में अपनी कोहनी की दो बार सर्जरी करा चुके हैं. हालांकि अब वह वापसी की राह पर हैं और उन्होंने बारबाडोस में इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के साथ ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी है.

26 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने डेली मेल से कहा, ‘एशेज को देखें तो यहां 90 फीसदी विकेट तेज गेंदबाज ही लेते दिखते हैं. लेकिन कोई भी जानबूझकर चोटिल नहीं होता. बेशक, मैं इंग्लैंड की इस टीम को सबसे सफल टीम बनाने का हिस्सा बनना चाहता हूं.’

आर्चर वेस्टइंडीज के खिलाफ मार्च से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि इसके लिए उन्हें अपने फीजियो से फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार करना होगा. उन्होंने कहा कि वह खेलना चाहते हैं लेकिन इस मुकाम पर पहुंचकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं. क्योंकि उन्होंने इसके लिए लंबा इंतजार किया है.