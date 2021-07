भारत के चाइनामैन स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) को दुनिया के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) से समर्थन मिला है. मुरलीधरन ने उम्मीद जताई कि इस गेंदबाज को भारत अपनी टी20 वर्ल्ड कप टी में जगह देना जरूर चाहेगा. कुलदीप पिछले काफी समय से अपनी फॉर्म को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. श्रीलंका दौरे पर कुलदीप को 2 वनडे और 2 टी20 मैच खेलने का मौका मिला. वह यहां सिर्फ 4 विकेट ही ले पाए. लेकिन मुरलीधरन ने कहा कि वह विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं और उन्हें भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए.Also Read - IND vs SL: Krunal Pandya के बाद Yuzvendra Chahal और Krishnappa Gowtham भी कोविड- 19 टेस्ट में पॉजिटिव

आगामी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2020 in UAE) अक्टूबर और नवंबर में यूएई में खेला जाएगा. मुरली के सामने यहां कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को लेकर सवाल पूछा गया था. मुरली ने कहा, ‘भारत की टी20 वर्ल्ड कप टीम के लिए फिलहाल इंतजार करना चाहूंगा और देखूंगा कि यूएई में आयोजित होने वाला आईपीएल कैसा जाता है. तब देखा जाएगा कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस कैसी है और फॉर्म में कौन-कौन हैं.’ Also Read - India vs Sri Lanka: Shikhar Dhawan ने बताई हार की वजह, बताया- क्यों पलट गया पासा

49 वर्षीय मुरलीधरन ने कहा, ‘मैं कुलदीप यादव को इस टीम (India T20 World Cup Team) में रखना चाहूंगा क्योंकि वह एक विकेट टेकर गेंदबाज हैं और उन्होंने पिछले कई सालों में यह साबित किया है. लेकिन दुर्भाग्य से आईपीएल टीम उन्हें नहीं चुन रही है.’ Also Read - Rahul Chahar को मिलता अन्‍य गेंदबाजाें का साथ तो SL को 82 रन बनाना भी हो जाता भारी, जानें हार के 5 कारण

वरुण चक्रवर्ती के बारे में बात करते हुए इस महान ऑफ स्पिनर ने कहा, ‘वरुण चक्रवर्ती भी बढ़िया गेंदबाज हैं. वह भारत और आईपीएल टीम के लिए बहुत बढ़िया विकल्प हैं. लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि वह अजंता मेंडिस और सुनील नरेन के स्तर के गेंदबाज नहीं हैं. वह बल्लेबाजों को ललचाने वाले गेंदबाज नहीं हैं, जबकि सुनील नरेन और मेंडिंस बल्लेबाजों को ललचाने का काम करते हैं. फिर भी वरुण चक्रवर्ती बढ़िया गेंदबाज हैं, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.’

बता दें वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव दोनों आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के लिए खेलते हैं. केकेआर की टीम काफी समय से वरुण को तो मौका दे रही है लेकिन कुलदीप यादव बेंच पर ही बैठे नजर आते हैं.