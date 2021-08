ICC Player of the Month: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने जुलाई माह के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नाम का ऐलान कर दिया है. बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (Shakib Al Hasan) को पुरुष, जबकि वेस्टइंडीज की कप्तान स्टेफनी टेलर (Stafanie Taylor) को महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है. बता दें कि खेल के तीनों प्रारूपों में शाकिब के योगदान से बांग्लादेश ने पिछले महीने जिंबाब्वे के खिलाफ शृंखला जीती थी. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में दूसरे एक दिवसीय में जिंबाब्वे पर बांग्लादेश की तीन विकेट की जीत के दौरान शाकिब ने नाबाद 96 रन की पारी खेली थी.Also Read - ICC Player Of The Month Awards For July 2021: Shakib Al Hasan 'प्लेयर ऑफ द मंथ' नामित, जानिए लिस्ट में किन-किन खिलाड़ियों का नाम?

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में शाकिब ने तीन विकेट चटकाए थे. बांग्लादेश ने जिंबाब्वे के खिलाफ टी20 श्रृंखला भी जीती थी. वह आईसीसी पुरुष टी20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक आलराउंडर भी बन गए हैं. शाकिब ने जुलाई के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श और वेस्टइंडीज के हेडन वॉल्श जूनियर को पछाड़ा.

वेस्टइंडीज ने टेलर की अगुआई में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को एक दिवसीय और टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में हराया. वह टीम की अपनी साथी हेली मैथ्यूज और पाकिस्तान की फातिमा सना को पछाड़कर महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर बनीं.

पाकिस्तान के खिलाफ चार एक दिवसीय मैचों में टेलर ने 79.18 के स्ट्राइक रेट से 175 रन बनाने के अलावा 3.72 की इकोनॉमी रेट से तीन विकेट चटकाए. वह जुलाई में आईसीसी की महिला एक दिवसीय बल्लेबाजों और आलराउंडरों की रैंकिंग में शीर्ष पर थी.