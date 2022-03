ICC Player Of The Month: आईसीसी ने ‘महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी’ के पुरस्कार के लिए भारत तीन खिलाड़ियों को नामित किया है, जिनमें स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer), महिला टीम की कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) और ऑलराउंडर महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) का नाम शामिल है. श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में खेली इकलौती पारी में 80 रन बनाए थे, जबकि टी20 सीरीज की 1 पारी में उन्होंने 25 रन बनाए थे.Also Read - ICC Test Rankings: 'टेस्ट के बादशाह' बने Ravindra Jadeja, विराट कोहली ने भी लगाई छलांग

पुरुष वर्ग के नामांकन में संयुक्त अरब अमीरात के बल्लेबाज वृत्य अरविंद (Vriitya Aravind) और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी (Dipendra Singh Airee) भी शामिल हैं. अरविंद ने टी20 विश्व कप 2022 के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना टिकट बुक करने में यूएई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. क्वालिफायर ए अभियान में पांच मैचों में उन्होंने 89.00 की औसत और 154.33 के स्ट्राइक रेट से 267 रन बनाए. महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की हरफनमौला एमेलिया केर (Amelia Kerr), मिताली और दीप्ति के नाम है.

Quality all-rounders and in-form batters 🔥

The nominees for the February ICC #POTM are now out 📝

Who gets your vote? 🤔

— ICC (@ICC) March 9, 2022