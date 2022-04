ICC Rankings: आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) जैसे तेज गेंदबाजों को फायदा मिला है. बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में बाबर आजम और विराट कोहली (Virat Kohli) क्रमश: पहले और दूसरे पायदान पर बने हुए हैं, जबकि इमाम उल हक (Imam Ul-Haq) ने 7 पायदान की छलांग लगाते हुए तीसरा पायदान अपने नाम कर लिया है.Also Read - विश्व कप में झटके सर्वाधिक विकेट, Sophie Ecclestone प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामित

बल्लेबाजों की रैंकिंग में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) चौथे पायदान पर मौजूद हैं, जबकि क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) पांचवें स्थान पर हैं. रॉस टेलर (Ross Taylor) को तीन पायदान का नुकसान हुआ है. वहीं आरोन फिंच भी तीन स्थान नीचे आ गए हैं. Also Read - Virat Kohli को Wasim Akram की सलाह, बोले- ओपन स्टांस कर खेलने से बनेगी बात

वनडे फॉर्मेट में गेंदबाजों की लिस्ट देखें, तो शाहीन अफरीदी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने हालिया प्रदर्शन के बाद वनडे रैंकिंग में शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए भारी बढ़त हासिल की है. अफरीदी ने आठ स्थान की बढ़त बनाई और अब वह न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) के शीर्ष पर रहने वाली सूची में सातवें स्थान पर हैं. शीर्ष पर ट्रेंट बोल्ट और दूसरे स्थान पर क्रिस वोक्स मौजूद हैं. Also Read - IPL में अंपायरिंग के स्तर पर Harbhajan Singh ने उठाए सवाल, बोले- मेरी समझ से बिल्कुल परे

🔸 Shaheen Afridi continues to climb

🔸 Imam-ul-Haq makes significant gains

Pakistan players make major movements in the @MRFWorldwide ICC Men’s Player Rankings for ODIs and Tests after #PAKvAUS series 📈

Details 👉 https://t.co/zoY06jyBJ3 pic.twitter.com/dxVyiF78oK

— ICC (@ICC) April 6, 2022