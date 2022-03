कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने रावलपिंडी की पिच पर जुर्माना लगाया था. अब आईसीसी ने बेंगलुरु पिच को लेकर भी सख्त कदम उठाया है. भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच यहां डे-नाइट टेस्ट मैच खेला गया था, जिसमें पहले ही दिन 16 विकेट गिरे. आईसीसी मैच रैफरी जवागल श्रीनाथ की रिपोर्ट में इस पिच को औसत से कम रेटिंग दी गई है. अब आईसीसी इस पिच की नगरानी करेगी. इसके साथ ही पिच पर एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया है. डिमेरिट अंक पांच साल की अवधि के लिए सक्रिय रहेंगे.Also Read - भारत-जापान के बीच हुए ये अहम समझौते, PM मोदी और प्रधानमंत्री किशिदा ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर भी की बात

जवागल श्रीनाथ ने कहा, "पिच ने पहले दिन ही बहुत अधिक टर्न देखने को मिला और हर सेशन के साथ गेंद कुछ ज्यादा ही टर्न होती चली गई. मेरे विचार से, यह बल्ले और गेंद के बीच एक समान मुकाबला नहीं था. इसलिए आईसीसी के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए मैं इस पिच को औसत से नीचे मानता हूं."

