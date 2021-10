ICC Mens T20 World Cup 2021, Bangladesh vs Scotland, 2nd Match, Group B Live Telecast & live streaming, Dream11, Fantasy Cricket Tips, Playing 11 Prediction: टी20 विश्व कप-2021 में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड (BAN vs SCO) के बीच ग्रुप-बी का मुकाबला खेला जाएगा. यह मुकाबला अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड (Al Amerat Cricket Ground) पर भारतीय समय के अनुसार शाम 7.30 बजे से शुरू होगा. टी20 विश्व कप 2021 के पहले राउंड में आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं, जबकि शेष आठ टीमों ने आईसीसी टी20 विश्व कप क्वालिफायर के जरिए अपनी जगह पक्की की है. ग्रुप ए में आयरलैंड, नीदरलैंड और नामीबिया की टीमें श्रीलंका का सामना करेंगी, जबकि ओमान, पीएनजी और स्कॉटलैंड ग्रुप बी में बांग्लादेश से भिड़ेंगी.Also Read - Attacks on Hindu temples in Bangladesh: इस्कॉन ने PM मोदी से की अपील, कहा- हिंंसा रुकवाने बांग्लादेश में भेजें प्रतिनिधिमंडल

Bangladesh vs Scotland Live Telecast & live streaming: आप विश्व कप मुकाबलों का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1, Star Sports 2 और Star Sports 3) पर हिंदी और इंग्लिश देख सकेंगे, जबकि लाइव स्‍ट्रीमिंग आप Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी. Also Read - T20 World Cup 2021: फैंस के लिए खुशखबरी, अब मल्टीप्लेक्स में भी उठा सकेंगे 'विश्व कप' का लुत्फ

Probable Playing XIs for BAN vs SCO: Also Read - T20 World Cup में कोई स्पष्ट दावेदार नहीं: Muttiah Muralitharan

बांग्लादेश: महेदी हसन, मोहम्मद नईम, शाकिब अल हसन, सौम्य सरकार, महमुदुल्लाह (कप्तान), नूरुल हसन (विकेटकीपर), अफिफ हुसैन, लिट्टन दास, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान, नसुम अहमद.

स्कॉटलैंड: काइल कोएत्जर (कप्तान), मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), कैलम मैकलियोड, रिची बेरिंगटन, जॉर्ज मुन्से, डायलन बज, माइकल लीस्क, मार्क वाट, साफयान शरीफ, अलास्डेयर इवांस, ब्रैड व्हील.

BAN vs SCO Dream11 Fantasy Team Suggestion: नुरुल हसन, मैथ्यू क्रॉस, कैलम मैकलियोड, काइल कोएत्जर, लिट्टन दास, शाकिब अल हसन (कप्तान), सौम्य सरकार, महमुदुल्लाह, मुस्तफिजुर रहमान, मार्क वाट (उप कप्तान), साफयान शरीफय

ICC T20 World Cup, Bangladesh vs Scotland Full Squads

Bangladesh Squad: सौम्य सरकार, मोहम्मद नईम, महमदुल्लाह (कप्तान), शाकिब अल हसन, अफीफ हुसैन, शमीम हुसैन, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुशफिकुर रहीम, लिट्टन दास, नुरुल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्किन अहमद, शोरिफुल इस्लाम, नसुम अहमद.

Scotland Squad: काइल कोएत्जर (कप्तान), डायलन बज, जॉर्ज मुन्से, रिची बैरिंगटन, माइकल लीस्क, कैलम मैक्कलॉड, जोश डेवे, एलासडेर इवांस, मैथ्यू क्रॉस, क्रेग वेलेस, क्रिस ग्रीव्स, साफयान शरीफ, हमजा ताहिर, मार्क वाट, ब्रेडली व्हील.