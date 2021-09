ICC T20 World Cup 2021: टी20 विश्व कप से ठीक पहले राशिद खान (Rashid Khan) ने अफगानिस्तान की कप्तानी छोड़ दी है. स्टार स्पिनर इस बात से खफा हैं कि उनकी सलाह के बिना राष्ट्रीय टीम का चयन किया गया, जिसके विरोध में उन्होंने कप्तानी से हटने का फैसला लिया है. अब ऑलराउंडर मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) को आगामी टी20 विश्व कप के लिए टीम का कप्तान चुना गया है. टी20 विश्व कप-2021 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच यूएई और ओमान में खेला जाएगा.Also Read - T20 World Cup 2021: तालिबान की इस हरकत से नाराज हुए Rashid Khan, छोड़ी अफगानिस्तान की कप्तानी

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने अभी तक नबी की नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इस 36 वर्षीय आलराउंडर ने ट्वीट करके बताया कि है कि उन्हें टीम की कमान सौंपी गयी है. Also Read - मेंटॉर MS Dhoni के खिलाफ BCCI को मिली हितों के टकराव की शिकायत, कहीं अटक ना जाए पेच !

नबी ने ट्वीट किया, ‘‘इस महत्वपूर्ण दौर में मैं टी20 प्रारूप में राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की अगुवाई करने की एसीबी की घोषणा की प्रशंसा करता हूं. हम आगामी टी20 विश्व कप में राष्ट्र की शानदार छवि पेश करेंगे.’’ Also Read - MS Dhoni को ये नियम नहीं बनने देगा टीम इंडिया का हेड कोच!

At this critical stage, I admire the decision of ACB for the announcement of leading the National Cricket Team in T20 Format. InshaAllah together we will present a great picture of the Nation in the upcoming T20 World Cup.

