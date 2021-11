ICC T20 World Cup 2021, Most Run, Most Wicket: जोस बटलर ने टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में सोमवार को पहला शतक जड़कर टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में टॉप पर अपनी जगह बनाई. इस पारी के दम पर बटलर की टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्‍की कर ली है. हालांकि बड़ी-बड़ी पारियां खेलने के बावजूद बटलर को पाकिस्‍तान के दोनों सलामी बल्‍लेबजों से कड़ी टक्‍कर मिल रही है. बाबर आजम और मोहम्‍मद रिजवान भी टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में ज्‍यादा पीछे नहीं हैं.Also Read - PAK vs NAM: पता था पाकिस्‍तान से कड़ी चुनौती मिलेगी, काफी देर तक उन्‍हें रोक भी पाए: नामीबिया के कप्‍तान

जोस बटलर इस वक्‍त टूर्नामेंट में 214 की शानदार औसत से रन बना रहे हैं. उन्‍होंने चार मैचों में 214 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्‍ले से 12 चौके और 15 छक्‍के निकले. वहीं, पाकिस्‍तान के सलामी बल्‍लेबाज मोहम्‍मद रिजवान की बात की जाए तो वो चार मैचों में 99 की औसत से 199 रन बना चुके हैं. नामीबिया के खिलाफ रिजवान ने 50 गेंदों पर 59 रन की शानदार पारी खेली. बाबर आजम ने भी 49 गेंदों पर 70 रन बनाए. पूरे टूर्नामेंट में बाबर 66 की शानदार औसत से 198 रन बना चुके हैं. मतलब साफ है कि जोस बटलर और बाबर-रिजवान के बीच अंतर महज 15-16 रनों का है जो किसी भी वक्‍त खत्‍म हो सकता है.

टी20 विश्‍व कप 2021 के टॉप-5 सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में नामीबिया के डेविड विसे भी शामिल हैं. उन्‍होंने छह मैचों में 189 रन बनाए हैं. इसके बाद श्रीलंका के प‍थुम निसांका का नंबर आता है. वो भी इस फेहरिस्‍त में 170 रन के साथ पांचवें स्‍थान है.

ICC T20 World Cup 2021, Most Run

खिलाड़ी टीम मैच रन औसत जोस बटलर इंग्‍लैंड 4 214 214 मोहम्‍मद रिजवान पाकिस्‍तान 4 199 99.50 बाबर आजम पाकिस्‍तान 4 198 66 डेविड वेसी नामीबिया 6 185 61.67 पथुम निशांका श्रीलंका 7 170 24.29

टी20 विश्‍व कप 2021 में सर्वाधिक विकेट निकालने की बात की जाए तो इस मामले में वनिन्‍दू हसरंगा 14 विकेट के साथ पहले स्‍थान पर है. शाकिब अल हसन 11 विकेट के साथ दूसरे स्‍थान पर है. नामीबिया के डेविड विसे भी इस फेहरिस्‍त में ज्‍यादा पीछे नहीं हैं. वो पांच मैचों में नौ विकेट के साथ तीसरे स्‍थान पर बने हुए हैं. साउथ अफ्रीका के एनरिक नॉर्टजे ने चार मैचों में आठ विकेट निकाले हैं. श्रीलंका के महेश दीक्षाना छह मैचों में आठ विकेट हैं.

ICC T20 World Cup 2021, Most Wicket