ICC T20 World Cup 2021: टी20 विश्व कप की शुरुआत 17 अक्टूबर से होने जा रही है. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 24 अक्टूबर से करेगी, लेकिन टी20 फॉर्मेट के महाकुंभ के आगाज से पहले टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च कर दी गई है. आधिकारिक किट प्रोयोजक एमपीएल स्पोर्ट्स (MPL Sports) ने इस नई जर्सी का नाम ‘बिलियन चीयर्स जर्सी’ रखा है.Also Read - South Africa Jersey for T20 WC 2021: साउथ अफ्रीका ने टी20 विश्‍व कप के लिए लांच की दो जर्सी, जानें क्‍या है वजह ?

भारतीय टीम की नई जर्सी ना सिर्फ देश, बल्कि विदेश में भी छा चुकी है. आईपीएल का फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 15 अक्टूबर को दुबई में खेला जाना है, जिससे पहले यहां के मशहूर बुर्ज खलीफा पर टीम इंडिया की ‘बिलियन चीयर्स जर्सी’ छा गई. Also Read - T20 World Cup 2021: भारत का पूरा शेड्यूल- जानें कब, किससे, कहां भिड़ेगी टीम इंडिया

The Team India World Cup jersey unveil gets bigger and better with a projection on the iconic Burj Khalifa.

Watch the historic moment here! 🇮🇳 @mpl_sport #BillionCheersJersey #ShowYourGame #TeamIndia pic.twitter.com/Ee8S6rGD6c

— BCCI (@BCCI) October 14, 2021