ऑस्ट्रेलिया में इस साल खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच आईसीसी और आयोजकों ने टिकट बिक्री भी शुरू कर दी है. इस साल ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों की शुरुआत के साथ अक्टूबर- नवंबर में यह टूर्नामेंट खेला जाएगा. इस बीच इस टूर्नामेंट की टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है, जो टी20 वर्ल्ड कप.कॉम (https://www.t20worldcup.com/) उपलब्ध हैं. इसमें फाइनल समेत 45 मैचों के टिकट खरीदे जा सकेंगे.

आईसीसी ने एक बयान में कहा, 'बच्चों के टिकट पहले दौर और सुपर 12 चरण के लिए 5 डॉलर के हैं, जबकि वयस्कों के टिकट 20 डालर के हैं.' पहली बार ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, जिसके मैच एडीलेड, ब्रिसबेन, जीलोंग, होबार्ट, मेलबर्न , पर्थ और सिडनी में होंगे.

ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान आरोन फिंच (Aaron Finch) ने कहा, 'आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप शानदार होगा. यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि अपने दर्शकों के सामने खिताब बरकरार रखने का मौका मिल रहा है.'

उन्होंने कहा, ‘2015 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और पिछले साल महिला टी20 वर्ल्ड कप में घरेलू दर्शकों की अहमियत का पता चला. जब पूरा देश हमारी हौसलाअफजाई कर रहा होगा तो हम इसे एक और यादगार विश्व कप बना देंगे.’

बता दें टिकट ओपन होते ही अब तक 2 लाख से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं. इस टूर्नामेंट में 23 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना है. मुकाबला शुरू होने में भले अभी 9 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी हो लेकिन इस मैच के लिए 60,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जो कि अब हाऊसफुल बताया जा रहा है.

भारत और पाकिस्तान के मैच के अलावा टी20 विश्व कप फाइनल और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप मैचों के टिकट भी शीर्ष पांच मैचों में शामिल हैं. अब तक 2,00,000 से अधिक प्री-सेल टिकट बिक चुके हैं.

(इनपुट: एजेंसी)