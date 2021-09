ICC T20 World Cup, Bangladesh Squad: भारत के बाद अब बांग्लादेश ने टी20 विश्व कप के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. 15 सदस्यीय टीम की कमान महमूद उल्लाह (Mahmud Ullah) के हाथों में हैं. बांग्लादेश ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज पर कब्जा जमाया है. ऐसे में इस टीम के हौसले बेहद बुलंद हैं.Also Read - Bigg Boss OTT: 'संडे का वार' में खुशखबरी का ऐलान करेंगी नेहा कक्कड़, देंगी प्रेग्नेंसी की Good News!

टी20 विश्व कप 2021 का आयोजन 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में होगा. आठ टीमें पहले राउंड में भाग लेंगी, जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं, जबकि शेष छह टीमों ने आईसीसी टी20 विश्व कप क्वालिफायर के जरिए अपनी जगह पक्की की है. ग्रुप ए में आयरलैंड, नीदरलैंड और नामीबिया श्रीलंका में शामिल हो गए, जबकि ओमान, पीएनजी और स्कॉटलैंड ग्रुप बी में बांग्लादेश का सामना करेंगे.

गत चैंपियन वेस्टइंडीज को सुपर 12 के ग्रुप 1 में पूर्व चैंपियन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया है, जिसमें राउंड 1 की दो क्वालीफायर टीम उनके साथ शामिल होंगी. ग्रुप 2 में पूर्व चैंपियन भारत और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और राउंड 1 की शेष दो क्वालीफायर टीमें शामिल होंगे.

