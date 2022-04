ICC Rankings: आईसीसी ने ताजा टी20 रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) चार पायदान के उछाल के साथ टॉप-10 में पहुंच गए हैं. अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टी20 में 21 रन देकर 2 विकेट झटके थे. वहीं भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) भी टॉप-10 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं.Also Read - IPL 2022: रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे के आगे नहीं चला RCB का जादू, चेन्नई ने दर्ज की पहली जीत

अब राहुल बल्लेबाजों की सूची में 10वें स्थान पर हैं, जिसका नेतृत्व पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) कर रहे हैं और टीम के साथी मोहम्मद रिजवान नंबर 3 पर हैं. भारत के ऑल-फॉर्मेट कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) 14वें स्थान पर हैं, जबकि पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) 16वें स्थान पर हैं.

🔹 Afridi breaks into the top 10 🔼

🔹 Gains for JJ Smit, Dipendra Airee 👏

Some big movements in the latest edition of @MRFWorldwide ICC Men’s Player Rankings for T20Is 📈

Details 👇

— ICC (@ICC) April 13, 2022