ICC Test Championship Points Table 2021-23: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली है. मेजबान टीम ने हॉबर्ट में खेले गए पांचवें और अंतिम टेस्ट में 146 रन से जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का पहला मैच 9 विकेट, जबकि दूसरा 275 रन से जीता था. इसके बाद मेलबर्न में उसने इंग्लैंड को पारी और 14 रन से शिकस्त देकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया था. इंग्लैंड की टीम चौथा टेस्ट ड्रॉ करवाने में कामयाब रही थी, लेकिन सीरीज में जीत का खाता नहीं खोल सकी.

एशेज सीरीज जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति बेहतर कर ली है. श्रीलंका शुरुआती दोनों टेस्ट जीतकर शीर्ष पर काबिज है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 4 जीते और 1 ड्रॉ करवाया है. यह टीम दूसरे पायदान पर मौजूद है.

पाकिस्तान की टीम 75 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद है, जबकि साउथ अफ्रीका इस सत्र की अपनी पहली ही सीरीज जीतकर चौथे स्थान पर आ चुका है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज गंवाकर भारत को एक स्थान का नुकसान हुआ है. 4 जीत और 3 हार के साथ टीम इंडिया अब पांचवें पायदान पर पहुंच चुकी है.

Here’s how the #WTC23 table stacks up after Australia clinched a 4-0 series victory in the #Ashes 🔢 pic.twitter.com/a0oaus1KoM

