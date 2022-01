ICC Test Championship Points Table 2021-23: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (AUS vs ENG) के बीच सिडनी में खेला गया एशेज सीरीज का चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ. अंतिम दिन का खेल बेहद रोमांचक रहा, जिसमें मेहमान इंग्लैंड टीम अपना आखिरी विकेट बचाने में कामयाब रही. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया शृंखला में लगातार चौथी जीत से महरूम रह गई. मेजबान टीम ने सीरीज पर पहले ही 3-0 से अपना कब्जा जमा रखा है.Also Read - NZ vs BAN, 2nd Test: Devon Conway ने रच दिया इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में कभी ना हुआ था ऐसा

इस मुकाबले में ड्रॉ के साथ ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपना पहला स्थान गंवा दिया है. श्रीलंका दो मैच जीतकर पहले पायदान पर पहुंच चुकी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 83.3 जीत प्रतिशत के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गई है. ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 3 मैच जीत है, जबकि 1 ड्रॉ रहा.

पाकिस्तान की टीम 36 प्वाइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर मौजूद है, जबकि टीम इंडिया के पास 53 अंक हैं, लेकिन जीत प्रतिशत में पिछड़ने की वजह से भारत चौथे पायदान पर है. भारत ने कुछ दिनों पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग टेस्ट गंवा दिया था.

साउथ अफ्रीक टीम 5वें स्थान पर मौजूद है. साउथ अफ्रीका ने 2 में से 1 टेस्ट मैच जीता है. वहीं बांग्लादेश 33.33 जीत प्रतिशत के साथ छठे पायदान पर मौजूद है. बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में जीत हासिल की है.

Here’s how the #WTC23 table stacks up after that intriguing fourth #Ashes Test 🔢 pic.twitter.com/tTA20LdebR

— ICC (@ICC) January 9, 2022