न्यूजीलैंड को पहली बार उसके घर में मात देने वाली बांग्लादेश ने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका (ICC Test Championship Points Table) में भी कमाल किया है. इस मैच से पहले बांग्ला टाइगर्स 9वें स्थान पर थे लेकिन कीवी टीम को 8 विकेट से रौंदने के बाद अब वह अंकतालिका में 5वें स्थान पर आ गया है. इस अंकतालिका में भारत की बात करें तो वह फिलहाल चौथे स्थान पर है, जबकि उससे ऊपर नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 पर श्रीलंका और 3 पर पाकिस्तान हैं. गौरतलब है कि टॉप 5 में से 4 टीमें एशिया महाद्वीप की हैं.Also Read - NZ vs BAN: बांग्लादेश ने रचा इतिहास, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन न्यूजीलैंड को उसके घर चटाई धूल

बांग्लादेश की टीम 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए न्यूजीलैंड गई हुई है. उसने यहां माउंट माउंगानुई में खेला गया पहला टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया है. इस जीत के चलते उसे कुल 12 अंक मिले हैं, जबकि प्रतिशत अंकों की बात करें तो यहां 100 फीसदी अंक कमाने में वह कामयाब हुआ है. इस मैच से पहले वह वह टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में 9वें पायदान पर था. Also Read - NZ vs BAN: कीवीलैंड में जीत के करीब पहुंचा बांग्लादेश, क्या न्यूजीलैंड टाल पाएगा अपनी हार!

A vital #WTC23 win from Bangladesh!

They jump to fifth after defeating New Zealand by eight wickets. pic.twitter.com/fiy8geYSLT

— ICC (@ICC) January 5, 2022