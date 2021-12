ICC Test Championship Points Table (2021-23): ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को एशेज सीरीज के पहले मुकाबले में 9 विकेट से मात दी. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में छलांग लगाते हुए दूसरा पायदान हासिल कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने 2021-2023 सत्र का अपना पहली ही मैच जीतकर 12 अंक हासिल कर लिए हैं, जिससे भारत को झटका लगा है. भारतीय टीम एक पायदान खिसककर चौथे स्थान पर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान को भी एक स्थान का नुकसान हुआ है. श्रीलंका 2 जीत के साथ टॉप पर काबिज है. ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का जीत प्रतिशत 100 है.Also Read - जनरल रावत को अंतिम विदाई देने भारत आए इन देशों के सैन्य कमांडर, रूस बोला- हमने बहुत करीबी दोस्त खो दिया

भारत ने 3 मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा है. भारत का जीत प्रतिशत 58.33, जबकि पाकिस्तान का 75% है. हालांकि भारत के पास पाकिस्तान से 6 प्वाइंट्स अधिक हैं.

