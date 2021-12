ICC Test Championship Points Table (2021-23): श्रीलंका ने वेस्टइंडीज (Sri Lanka vs West Indies, 2nd Test) के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 164 रन से जीत दर्ज की. इस के साथ श्रीलंका ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया है. मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की पहली पारी 204 रन पर सिमट गई. इसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 253 रन बनाकर लीड हासिल कर ली.Also Read - 4 साल पहले खेला आखिरी टेस्ट, Glenn Maxwell को आज भी वापसी की उम्मीद

श्रीलंका की ओर से दूसरी पारी में धनंजय डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) ने नाबाद 155 रन बनाए. श्रीलंका ने अपनी पारी 345/9 पर घोषित कर मेहमान टीम को जीत के लिए 297 रन का टारगेट दिया. मुकाबले के अंतिम दिन लसिथ अंबुलडेनिया (Lasith Embuldeniya) और रमेश मेंडिस (Ramesh Mendis) ने आपस में 5-5 विकेट बांटकर श्रीलंका को जीत दिला दी. Also Read - IND vs SA: Omicron वैरिएंट के बीच क्या फैसला लेगा BCCI, खुद क्रिकेट साउथ अफ्रीका को जानकारी नहीं

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंकतालिका में श्रीलंका अपने दोनों मैच जीतकर टॉ पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान 1 मैच गंवाकर दूसरे स्थान पर है. भारतीय टीम यहां तीसरे स्थान पर है, जिसने 2 मुकाबले जीते और एक गंवाया है. टीम इंडिया 2 टेस्ट ड्रॉ करवा चुकी है. Also Read - IND vs SA: Omicron ने बढ़ाई भारतीय खिलाड़ियों की चिंता, साउथ अफ्रीकी दौरे पर नहीं जाना चाहते कुछ क्रिकेटर

