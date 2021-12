ICC Test Rankings Marnus Labuschagne Became No. 1 For First Time: ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज खेलने गई इंग्लैंड के लिए कुछ भी सही होता नहीं दिख रहा है. 5 टेस्ट की सीरीज में मेहमान टीम पहले दो मैच गंवाकर पहले 0-2 से पिछड़ चुकी है. अब उसके कप्तान जो रूट (Joe Root) से आईसीसी टेस्ट रैंकिंग (ICC Test Rankings) में पहला स्थान छिन गया है. जो रूट ने दो टेस्ट में दो हाफ सेंचुरियां जरूर जड़ीं लेकिन यह पहले पायदान पर टिके रहने के लिए काफी नहीं रहा. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ही मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) से यह स्थान गंवाया है, जो पहली बार नंबर एक के पायदान पर पहुंचे हैं.Also Read - AUS vs ENG: हार से शर्मसार इंग्लैंड, कप्तान Joe Root ने बताया कहां हुई 'चूक'

लाबुशेन ने एशेज के पहले दो टेस्ट में जमकर रन कूटे, जिसका फायदा उन्हें आईसीसी रैंकिंग में भी हुआ है. इस युवा बल्लेबाज ने पहले टेस्ट में 74 रन ठोके, जबकि दूसरे टेस्ट में शतक (103) के साथ-साथ दूसरी पारी में भी हाफ सेंचुरी जमाई थी. ऑस्ट्रेलिया को दोनों टेस्ट में जीत मिली, जिसमें लाबुशेन का योगदान अहम रहा. Also Read - Ashes 2021-22- कोविड प्रोटोकॉल पर और सख्त हुआ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कड़े किए नियम

🔝 Labuschagne dethrones Root

💪 Starc makes significant gains Australia stars shine in the latest @MRFWorldwide ICC Men’s Test Player Rankings. 👉 https://t.co/DNEarZ8zhm pic.twitter.com/W3Aoiy3ARP — ICC (@ICC) December 22, 2021



इस फेहरिस्त में भारतीय बल्लेबाजों की अगर बात करें तो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यहां 5वें स्थान पर बरकरार हैं, जबकि भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को यहां एक पायदान का नुकसान हुआ है. वह छठे स्थान से नीचे खिसककर 7वें पर पहुंच गए हैं. नंबर 8, 9 और 10 वें पायदान पर कोई बदलाव नहीं हुआ है.

गेंदबाजों की रैंकिंग की अगर बात करें तो यहां पहले 3 स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) नंबर 1, जबकि भारतीय ऑप स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) दूसरे और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी तीसरे पायदान पर बने हुए हैं.

नंबर 4 और नंबर 5 में टिम साउदी और जोश हेजलवुड ने आपस में फेरबदल किया है. साउदी अब चौथे स्थान पर हैं. वहीं 6,7 और 8वें स्थान पर कोई बदलाव नहीं है, जबकि मिशेल स्टार्क को बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत टॉप 10 में वापसी का मौका मिला है. वह अब 4 स्थान की उछाल के साथ 9वें पायदान पर पहुंच गए हैं. ऑलराउंडरों की रैंकिंग की बात करें तो यहां भी रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा नंबर 2 और 3 पर काबिज हैं. यहां जेसन होल्डर ने पहले पायदान पर अपना कब्जा बरकरार रखा हुआ है.