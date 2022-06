ICC Test Rankings: आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें जो रूट (Joe Root) और बाबर आजम (Babar Azam) को फायदा मिला है. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने दो पायदान की उछाल लगाई है, जिसके साथ वह दूसरे स्थान पर पहुंच चुके हैं, जबकि बाबर आजम एक स्थान ऊपर आ चुके हैं.Also Read - पूर्व टीम के साथी ने किया खुलासा- जब टीम में जगह ना मिलने की बात सुनकर रो पड़े थे विराट कोहली

टॉप-10 बल्लेबाजों की सूची को देखें, तो रोहित शर्मा (Rohit Sharma) 8वें, जबकि विराट कोहली (Virat Kohli) 10वें स्थान पर मौजूद हैं. श्रीलंका की ओर से इकलौते बल्लबाज दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne) शीर्ष-10 में हैं. Also Read - मैंने उसे 'हमारा विराट कोहली' कहा क्योंकि हम सभी एक परिवार हैं: पाक क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान

गेंदबाजों को देखें, तो काइल जैमीसन (Kyle Jamieson) ने 2 स्थान की छलांग लगाई है. जैमीसन तीसरे स्थान पर आ गए हैं, जबकि जेम्स एंडरसन (James Anderson) को भी 2 पायदान का फायदा मिला है. यह खिलाड़ी 7वें स्थान पर पहुंच चुका है. Also Read - इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने विराट कोहली, फैंस को कहा- शुक्रिया

💥 Root rises to the No.2 spot

🌟 Jamieson, Anderson make gains

Some significant movements in this week’s @MRFWorldwide ICC Men’s Test Player Rankings 👀

Full list ➡️ https://t.co/VmdC3mddfp pic.twitter.com/wMsh7myies

— ICC (@ICC) June 8, 2022