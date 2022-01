ICC Under 19 World Cup 2022, India U19 vs Bangladesh U19, Super League Quarter-Final 2: अंडर-19 विश्व कप-2022 में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त देकर सुपर लीग सेमीफाइनल-2 में जगह बना ली है, जहां उसका सामना 2 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया से होगा. 29 जनवरी को भारत-बांग्लादेश के बीच क्वार्टर फाइनल-2 एंटीगुआ में खेला गया, जिसमें बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 111 रन बनाए. इसके जवाब में भारतीय टीम ने 115 गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.Also Read - IND vs WI: वेस्टइंडीज की T20 टीम में इन खिलाड़ियों को मौका! दिग्गज हिटर भी शामिल

बांग्लादेश की खराब शुरुआत, महज 111 रन पर ऑलआउट

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश महज 111 रन पर सिमट गई. टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 37 के स्कोर तक उसने अपने 5 विकेट गंवा दिए. इसके बाद एसएम महरोब ने अशिकुर जमां (16) के साथ 8वें विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की, लेकिन टीम को शर्मनाक स्कोर से नहीं बचा सके. भारत की तरफ से रवि कुमार ने सर्वाधिक 3 शिकार किए, जबकि विकी ओस्टवाल ने 2 विकेट अपने नाम किए.

खराब शुरुआत के बाद अंगकृष-रशीद ने भारत को संभाला

इसके जबाव में भारत को 1.3 ओवर में हरनूर सिंह के रूप में झटका लगा. उस वक्त तक टीम ने अपना खाता भी नहीं खोला था. यहां से अंगकृष सिंह ने शेक रशीद के साथ दूसरे विकेट के लिए 70 रन जोड़कर भारत को जीत की ओर ला दिया.

रिपोन मोंडल की मेहनत पर फिरा पानी, भारत ने जीता मुकाबला

जीत की राह पर भारत ने अपने विकेट गंवाने शुरू कर दिए. अंगकृष 65 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि रशीद 26 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. इसके बाद सिद्धार्थ यादव (6) और राज बावा (0) भी अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन कप्तान यश ढुल (20) ने नाबाद रहते हुए टीम को 30.5 ओवरों में जीत दिला दी. बांग्लादेश की ओर से रिपोन मोंडल को सर्वाधिक 4 विकेट हाथ लगे.

अंडर-19 विश्व कप में भारत का सफर:

15 जनवरी- साउथ अफ्रीका को 45 रन से हराया

19 जनवरी- आयरलैंड को 174 रन से शिकस्त दी.

22 जनवरी- युगांडा को 326 रन से रौंदा.

29 जनवरी – बांग्लादेश को 5 विकेट से मात दी.