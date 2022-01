ICC Under 19 World Cup 2022 2nd Quarter Final SL U19 vs AFG U19 Match Report and Highlights: अंडर-19 वर्ल्ड कप के दूसरे क्वॉर्टर फाइनल में श्रीलंका की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ 4 रन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. उसे इस मैच में निर्धारित 50 ओवर में 135 रन का साधारण सा लक्ष्य मिला था लेकिन अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने यहां विरोधी टीम को कोई मौका नहीं दिया और उसने 46 ओवर में सिर्फ 130 रन पर समेट कर 4 रन से यह मैच अपने नाम कर लिया. अब सेमीफाइनल में उसका सामना इंग्लैंड से होगा.Also Read - ICC Under 19 World Cup 2022: साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप से बाहर कर इंग्लैंड सेमीफाइनल में

इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था. अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाजों नांगेयालिया खरोटे और बिलाल सैयदी ने अच्छी शुरुआत की लेकिन ट्राविन मैथ्यू ने सैयदी को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा. अगले ओवर में खरोटे भी अपना विकेट गंवा बैठे. अब्दुल हादी ने 37 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की. श्रीलंका के विंजुआ रंपुल ने सिर्फ दस रन देकर पांच विकेट लिए. Also Read - IND vs WI: लेग स्पिन की नई सनसनी Ravi Bishnoi को टीम इंडिया में मौका, जानें- अब तक क्या किया कमाल

सिर्फ 135 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज सादिशा राजपक्षे आउट हो गए. उसके बाद शेवोन डेनियल को भी दो के स्कोर पर बिलाल सामी ने बोल्ड कर दिया.

शीर्ष और मध्यक्रम की नाकामी के बाद कप्तान वेल्लालागे और राविन डिसिल्वा ने 8वें विकेट के लिए अच्छी साझेदारी की और स्कोर 43 रन से 112 रन तक ले गए. श्रीलंका के कप्तान दुनिथ वेल्लालागे ने 61 गेंद में 34 रन बनाए और लग रहा था कि वे टीम को जीत तक ले जायेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं. खरोटे ने वेल्लालागे का अहम विकेट लिया, जबकि नावेद ने डिसिल्वा को आउट किया. श्रीलंका के चार बल्लेबाज रन आउट हुए जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा.

