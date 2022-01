आप टीवी पर लाइव मैच देख रहे हों और इसी बीच अचानक भूकंप आ जाए. ऐसा कभी सुना है. जी हां, शनिवार रात को अंडर19 विश्‍व कप (ICC Under-19 World Cup 2022) के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ. मैदान पर जिम्‍बाब्‍वे और आयरलैंड (Zimbabwe vs Ireland) की टीमें आमने-सामने थी. इसी बीच भूकंप आ गया और कैमरा हिलने लगा. हालांकि मैदान पर खेल रहे क्रिकेटर्स को इसके बारे में पता नहीं चल सका लेकिन कमेंट्री बॉक्‍स में मौजूद लोगों ने इसे साफ महसूस किया.Also Read - IPL 2022: बीसीसीआई उठाने जा रहा है बड़ा कदम, स्टेडियम में आकर मैच देख सकेंगे फैन्‍स

So, did Tim Tector and the team feel the earthquake during the game today? pic.twitter.com/6KUozFAGmU

— Cricket Ireland (@cricketireland) January 29, 2022