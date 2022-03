ICC महिला वर्ल्ड कप (ICC Women World Cup 2022) में भारत आज मेजबान न्यूजीलैंड (INDw vs NZw) से भिड़ रहा है. भारत का यह टूर्नामेंट में दूसरा मुकाबला है. कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) ने यहां टॉस जीतकर कीवी टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है. इससे पहले रविवार को उसने पाकिस्तान को 107 रनों से हराकर टूर्नामेंट में शानदार जीत से अपना आगाज किया था. दूसरी ओर न्यूजीलैंड का यह टूर्नामेंट का तीसरा मैच है, उसने पहले मैच में वेस्टइंडीज को 3 रनों, जबकि बारिश से प्रभावित दूसरे मैच में बांग्लादेश को 9 विकेट से रौंद दिया था.Also Read - ICC Player Of The Month: Shreyas Iyer ‘प्लेयर ऑफ द मंथ’ अवॉर्ड के लिए नामित, Mithali Raj समेत इस भारतीय ऑलराउंडर का नाम

वर्ल्ड कप से पहले भारत और न्यूजीलैंड की टीमों ने द्विपक्षीय सीरीज भी खेली थी, जहां भारत को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन अंतिम वनडे मैच जीतकर उसने अपना मनोबल जरूर बढ़ाया था. वर्ल्ड कप के इस मुकाबले में भी वह अपनी विजयी लय बरकरार रखना चाहेगा.