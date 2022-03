ICC Womens World Cup 2022, India Women vs Australia Women: ऑस्ट्रेलिया ने भारत (INDW vs AUSW) को ऑकलैंड में खेले गए मुकाबले में 6 विकेट से मात दी. इसी के साथ महिला विश्व कप-2022 में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 5वीं जीत दर्ज की. यह टीम अंकतालिका में शीर्ष पर बनी हुई है. भले ही भारतीय टीम मुकाबला हार गई, लेकिन कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) ने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. मिताली महिला वर्ल्ड कप में सर्वाधिक फिफ्टी जड़ने वाली संयुक्त रूप से नंबर-1 खिलाड़ी बन चुकी हैं.Also Read - WWC 2022, INDW vs AUSW: विश्व कप में भारत की तीसरी हार, गेंदबाजों से निराश कप्तान Mithali Raj

मिताली राज ने की डेबी हॉकले की बराबरी

मिताली राज ने 96 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 68 रन की पारी खेली. इसी के साथ उन्होंने 12 बार विश्व कप में अर्धशतक जड़ा है. इस मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड की पूर्व क्रिकेट डेबी हॉकले (Debbie Hockley) के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. Also Read - जापानी प्रधानमंत्री किशिदा और PM मोदी की हैदराबाद हाउस में वार्ता, भारत में 42 अरब डॉलर निवेश की घोषणा संभव

तीन अर्धशतक के दम भारत ने बनाए 277 रन

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 277 रन बनाए. भारत की ओर से मिताली राज (68) के अलावा यास्तिका भाटिया ने 59, जबकि हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 57 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से डार्सी ब्राउन ने सर्वाधिक 3 विकेट झटके. Also Read - 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका में खेला जाएगा एशिया कप 2022 टूर्नामेंट

शतक से चूकीं मैग लैनिंग, ऑस्ट्रेलिया की शानदार जीत

इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 3 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर ली. रशेल हेन्स ने 43, जबकि एलिसा हेली ने 72 रन बनाए. वहीं कप्तान मैग लैनिंग 107 गेंदों में 97 रन बनाकर आउट हुईं. भारत की ओर से पूजा वस्त्राकार ने 2 विकेट अपने नाम किए, जबकि मेघना सिंह और स्नेह राणा को 1-1 विकेट मिले.