चटगांव टेस्‍ट में बांग्‍लादेश पर पाकिस्‍तान (BAN vs PAK Test) की आठ विकेट से बड़ी जीत के बाद वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2021-23) के समीकरण में बड़े बदलाव आए हैं. टीम इंडिया अब दूसरे स्‍थान से खिसकते हुए तीसरे स्‍थान पर पहुंच गई है. पाकिस्‍तान अब भारत की जगह दूसरे स्‍थान पर आ गया है. पड़ोसी देश श्रीलंका इस वक्‍त पहले स्‍थान पर है. भारत को एक दिन पहले ही न्‍यूजीलैंड के (IND vs NZ Test) खिलाफ खेले गए कानपुर टेस्‍ट में ड्रॉ के साथ संतुष्‍ट होना पड़ा है. भारत ने अबतक वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के तहत पांच मुकाबले खेले हैं, इनमें से उसे दो में ही जीत प्राप्‍त हुई है. दो मैच ड्रॉ पर खत्‍म हुए हैं जबकि एक मैच में विराट एंड कंपनी को शिकास्‍त झेलनी पड़ी.

Latest points table list of ICC World Test Championship 2021-23 cycle. pic.twitter.com/Rh91V4a1fe — CricketMAN2 (@man4_cricket) November 30, 2021

उधर, पाकिस्‍तान की बात की जाए तो पड़ोसी देश ने अबतक इस चैंपियनशिप (WTC 2021-23 Points Table) के तहत तीन मुकाबले खेले है, जिसमें से दो मैचों में जीत और एक मैच में उन्‍हें शिकस्‍त झेलनी पड़ी. दिमुथ करुणारत्‍ने की कप्‍तानी वाली श्रीलंका की टीम भले ही वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2021-23 के प्‍वाइंट्स टेबल में पहले स्‍थान पर नजर आ रही हो लेकिन उनकी स्थिति इतनी भी अच्‍छ नहीं है जिनती हम सोच रहे हैं.

दरअसल, श्रीलंका ने अबतक एक ही टेस्‍ट मैच खेला है. उसे जीतने के कारण इस टीम के पास 100 प्रतिशत अंक है और वो पहले स्‍थान पर है. पाकिस्‍तान 66.66 प्रतिशत अंक के साथ दूसरे और भारत 50 प्रतिशत अंक के साथ तीसरे स्‍थान पर है. इस फेहरिस्‍त में चौथे स्‍थान पर वेस्‍टइंडीज की टीम है जिसने तीन में से केवल एक मैच जीता है और उसके पास 33.33 प्रतिशत अंक हैं.

ऑस्‍ट्रेलिया जैसी टीम अबतक प्‍वाइंट्स टेबल का हिस्‍सा नहीं बन पाई है क्‍योंकि उन्‍होंने वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2021-23) के तहत एक भी मैच नहीं खेला है.