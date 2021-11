ICC World Test Championship 2021-23: आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2021-23 के प्‍वाइंट्स टेबल में गुरुवार को वेस्‍टइंडीज पर श्रीलंका की जीत के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिला. भारत को पछाड़ श्रीलंका की टीम अंक तालिका में पहले स्‍थान पर आ गई है. विराट कोहली की टीम अब दूसरे स्‍‍थान पर खिसक गई है. श्रीलंका टेस्‍ट चैंपियनशिप के तहत अपनी पहली ही सीरीज खेल रही है. पहले ही मैच में जीत दर्ज कर उसके पास 100 प्रतिशत अंक हो गए हैं.Also Read - श्रेयस ने रहाणे के लिए बजा दी खतरे की घंटी, विराट की वापसी के बाद कैसे बचाएंगे जगह: आकाश चोपड़ा

वहीं भारत की बात की जाए तो उसने इंग्‍लैंड दौरे पर चार में से दो मैच जीते हैं. सीरीज का एक मैच अगले साल होगा. स्‍लो ओवर रेट के कारण भारत और इंग्‍लैंड दोनों ही टीमों को पैनल्‍टी के दो-दो अंक भी दिए गए हैं. इस फेहरिस्‍त में नंबर तीन पर पड़ोसी देश पाकिस्‍तान है जिसने अपनी पहली सीरीज में एक मैच जीता है जबकि दूसरे में उसे हार मिली है. Also Read - Ravindra Jadeja नंबर-6 पर हो जाते हैं और भी खतरनाक, विराट-स्मिथ भी नजर आते हैं बौने, डालें एक नजर

Sri Lanka on 🔝

The ICC #WTC23 points table after the first #SLvWI Test 👇 pic.twitter.com/73U0XUMgsh

— ICC (@ICC) November 25, 2021