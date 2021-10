IPL 2021 Final CSK vs KKR MS Dhoni Laud KKR Performance After the Match: क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले एमएस धोनी (MS Dhoni) सिर्फ अपनी रणनीतियों और अपने शानदार खेल से ही दुनिया का दिल नहीं जीतते. वह अपनी सादगी और साफदिल बातों से भी लोगों को अपना मुरीद बना लेते हैं. शुक्रवार को खेले गए आईपीएल फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को हराने के बाद जब धोनी मैच पर चर्चा करने पहुंचे तो उन्होंने अपनी टीम को श्रेय देने से पहले कोलकाता के शानदार खेल की जमकर तारीफ की.Also Read - IPL 2021 Final: चौथी बार चैंपियन बनी CSK, जानें- जीत के बाद क्या बोले CSK के खिलाड़ी

चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता के सामने 193 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके सामने केकेआर 27 रन से चूक गई. वह 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 165 रन ही बना पाई. चेन्नई ने आईपीएल में यह चौथी बार खिताब अपने नाम किया है. यह खिताब जीतने के बाद धोनी ने जो किया उसने क्रिकेट प्रशंसकों का दिल जीत लिया. उनके इस जेश्चर के बारे में सोशल मीडिया पर यह तक लिखा गया, 'एक ही तो दिल है धोनी, उसे कितनी बार जीतोगे.'

दरअसल प्रेजेंटेशन पार्टी पर मशहूर क्रिकेट कॉमेंटेटर हर्षा भोगले ने उनसे सीएसके की इस जीत पर सवाल किया. इस पर धोनी ने कहा, 'इससे पहले मैं सीएसके की बात करूं. यह ज्यादा जरूरी है कि मैं केकेआर के बार में बात करूं. टूर्नामेंट के पहले चरण में वे जिस स्थान पर थे, वहां से यहां तक वापसी कर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है.'

माही ने कहा, ‘अगर इस साल कोई टीम आईपीएल जीतने की हकदार थी तो मैं समझता हूं वह केकेआर थी. शायद जो ब्रेक मिला उसने उनकी मदद की.’

इसके बाद धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की जीत पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि हमने अपने खिलाड़ियों में हल्का-फुल्का ही बदलाव किया और उनका अलग तरीके से इस्तेमाल किया. इसमें महत्वपूर्ण यह था कि वह जिम्मेदारी लें. मैं समझता हूं कि हमारे पास मैच दर मैच मैच विनर खिलाड़ी मौजूद थे.