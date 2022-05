स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने इस सीजन अपने उपलब्धियों में एक और नई उपलब्धि जोड़ ली है. अब वह बेहतरीन ऑलराउंडर के साथ-साथ बेहतरीन कप्तान के रूप में भी निखरकर आए हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) भी इस युवा ऑलराउंडर की कप्तानी से काफी प्रभावित नजर आए हैं, जबकि हार्दिक ने किसी भी स्तर पर पहली बार कप्तानी की है.Also Read - IPL 2022- अहमदाबाद की सड़कों पर जीत का जश्न मनाएगी गुजरात टाइटन्स, सड़कों पर निकलेगा विजय जुलूस

लेकिन पहली बार में ही उन्होंने अपनी टीम गुजरात टाइटन्स (GT) को खिताब दिलाकर अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया है. हार्दिक की कप्तानी की तारीफ पूरे सीजन होती रही है.

उनकी टीम के खिलाड़ी समय-समय पर यह कहते नजर आए कि उन्होंने खिलाड़ियों को खेलने की पूरी आजादी दी और कुछ मौकों अगर टीम जीत से फिसल भी गई तो उन्होंने खिलाड़ियों पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया बल्कि उन्हें अगले मैचों में अच्छा करने के लिए प्रेरित किया.

Fantastic achievement for a new franchise … If India need a captain in a couple of years I wouldn’t look past @hardikpandya7 … Well done Gujurat .. #IPL2022

