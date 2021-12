विजय हजारे ट्रॉफी (Vijay Hazare Trophy 2021-22) में खराब प्रदर्शन करने वाले भारतीय टीम (Team India) के सलामी बल्‍लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) को अब साउथ अफ्रीका दौरे पर (India Tour of South Africa 2021-22) वनडे टीम में जगह दिया जाना भी मुश्किल नजर आ रहा है. हालांकि क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) का मानना है कि धवन के साथ अगर ऐसा हुआ तो ये काफी अन्‍याय जैसा होगा. मौजूदा वक्‍त में रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad), ईशान किशन (Ishan Kishan), वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) जैसे युवाओं के आने से धवन के लिए टीम में जगह बना पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है.Also Read - शतक के बावजूद राजस्‍थान को हार से नहीं बचा पाए Deepak Hooda, कर्नाटक ने बनाई QF में जगह

आकाश चोपड़ा ने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, "विजय हजारे में शिखर धवन का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है. उन्‍होंने बल्‍ले से खास अच्‍छा प्रदर्शन नहीं किया है. उनका बल्‍ला पूरी तरह से शांत रहा. क्‍या चयनकर्ता वनडे टीम में लेने से पहले उन्‍हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देंगे. अगर ऐसा होता है तो ये उनके साथ अन्‍याय होगा."

शिखर धवन श्रीलंका दौरे पर भारत की टीम के कप्‍तान बने थे. आकाश चोपड़ा ने कहा, ""12, 8 (18), 14, 12 और जीरो. ये वो स्‍कोर हैं जो शिखर धवन ने विजय हजारे ट्रॉफी में बनाए हैं. क्‍या उन्‍हें टीम में चुना जाना चाहिए. मुझे लगता है कि उन्‍हें जगह मिलनी चाहिए. धवन ने अपने आप को टीम इंडिया में साबित करके दिखाया है. वनडे क्रिकेट में उनका योगादन बेहद अहम रहा है. वो मिस्‍टर आईसीसी हैं. अगर हम 2023 के विश्‍व कप की ओर देख रहे हैं और तबतक धवन फिट रहते हैं तो निश्चित तौर पर उन्‍हें मौका मिलना चाहिए."

उन्‍होंने कहा, “भारतीय टीम ने साल 2021 में ज्‍यादा 50 ओवरों का क्रिकेट नहीं खेला है. भले ही आईपीएल के पहले या दूसरे हॉफ के मैच हों, शिखर धवन ने जो भी टी20 क्रिकेट खेला है उसे देखते हुए उन्‍हें वर्ल्‍ड कप टीम में जगह दी जानी चाहिए.”