The Hundred League: द हंड्रेड लीग के मुकाबले में सोमवार देर रात महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की फ्रेंचाइजी चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) के गेंदबाज इमरान ताहिर (Imran Tahir Hat-trick) का जल्‍वा देखने को मिला. ताहिर ने मैच में हैट्रिक के साथ-साथ पांच विकेट हॉल निकाला. द हंड्रेड जैसे छोटे फॉर्मेट में पांच विकेट अपने नाम करना एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है.

इमरान ताहिर (Imran Tahir Hat-trick) ने मैच में कुल 19 गेंद फेंकी जिसमें से 10 गेंद डॉट थी. यानी उन्‍होंने बाकी नौ गेंदों पर कुल 25 रन लुटाए. यहां गौर करने वाली बात ये भी है कि ताहिर ने इस दौरान पांच वाइड और दो नोबॉल फेंकी.

वाल्‍श फायर के खिलाफ मुकाबले के दौरान (Birmingham Phoenix vs Welsh Fire) के बीच मुकाबले के दौरान उनकी टीम बर्मिंघम फीनिक्‍स ने 93 रनों से जीत दर्ज की. 42 साल के इमरान ताहिर ने पहले मैच की 72वीं गेंद पर एक रन बनाकर खेल रहे कैस अहमद को कैच आउट करवाया. इसके बाद अगली गेंद पर नए बल्‍लेबाज मैट मिल्‍नेस शून्‍य के स्‍कोर पर एलबीडब्‍यू आउट हुए. 74वीं गेंद पर इमरान ताहिर (Imran Tahir Hat-trick) ने नए बल्‍लेबाज डेविड पायने को बोल्‍ड कर वाल्‍श फायर की पारी का अंत किया. द हंड्रेड लीग में बनी पहली हैट्रिक है.

आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों का आयोजन 19 सितंबर से होना है. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स 14 अगस्‍त को यूएई के लिए भारत से रवाना हो जाएगी. इमरान ताहिर का ये प्रदर्शन महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी वाली फ्रेंचाइजी के लिए एक अच्‍छी खबर है क्‍योंकि यूएई की फ्लैट पिचों पर ताहिर बेहद कामयाब साबित हो सकते हैं.

इस मैच में ताहिर (Imran Tahir Hat-trick) की टीम बर्मिंघम के लिए मोइन अली ने 28 गेंदों पर 59 रन की विस्‍फोटक पारी खेली. इसके अलावा विल समीद ने 38 गेंदों पर 65 रन बनाए.